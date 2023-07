“เขื่อน” เผยคลิปเป็นที่พักใจให้คนปรับทุกข์หลังบวช ทำชาวเน็ตแห่ชื่นชม

หลังจากเจอปัญหามากมายแม้กระทั่งตอนบวชเป็นเพราะก็เจอดรามาไม่เว้นแต่ละวันแต่ “เขื่อน ภัทรดนัย เสตสุวรรณ” ก็ไม่ย่อท้อ บวชเรียนเพื่อความสงบจนสามารถลาสิกขาออกมาได้อย่างสมบูรณ์ครบตามวันที่กำหนด ล่าสุดเจ้าตัวได้ขอใช้ความสงบมาเผื่อแผ่การบรรเทาจิตใจผู้คน ด้วยการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหา เป็นเพื่อนปรับทุกข์ให้กับทุกคน โดยเริ่มโปรเจกต์นี้ครั้งแรกที่บริเวณสวนสันติชัยปราการ พร้อมป้ายที่เขียนว่า “จุดพักใจ” ซึ่งเจ้าตัวได้เผยถึงการทำแบบนี้ว่า“จุดพักใจ:หลังบวชบางที่เราต้องการแค่คนที่ฟังเราไม่ตัดสินความรู้สึกเรา หรือเรื่องที่เรากำลังเผชิญเพราะ รู้สึก=รู้สึกถ้ามันสำคัญกับเรา=มันสำคัญหรือแค่นั่งเงียบๆไปด้วยกันฟังเราที่เป็นเราโดยที่ไม่พยายามจะเปลี่ยนเรา :)ขอให้มีวันที่ดีนะคนดี :)โปรเจ็กต์นี้เขื่อนจะเดินทางไปที่ต่างๆ ทุกอาทิตย์กับป้ายจุดพักใจนะคะ ใครที่เดินมาเจอแล้วต้องการคนฟังหรือระบายสิ่งต่าง ๆ ไม่ต้องเกรงใจที่เข้ามานั่งคุย หรือนั่งเงียบๆ ไปด้วยกันนะ :) และการมานั่งพักใจด้วยกัน เขื่อนมีเวลาให้ 10-50 นาทีต่อ 1 คนนะครับ ทุกอย่างที่เราคุยกันจะถูกเก็บเป็นความลับหรือได้ confidentiality 100% จุดพักใจต้อนรับทุกคนและทุกความรู้สึก เขื่อนหวังว่าใครที่ต้องการจุดพักใจเราจะได้เจอกันนะครับ :)“A place for your heart to rest”After monkhoodSometimes all we need is someone to listenNot judging how we feel or what we’ve beenthroughIf it’s hurting to you = it’s hurtsIf it’s important to you= it’s importantOr just to share space and be in silence togetherJust someone to listen to us and not trying tochange who we are or how we feel.I hope you have a good day. :)”งานนี้ชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมเป็นอย่างมาก พร้อมขอบคุณที่สร้างกำลังใจและรอยยิ้มให้กับผู้คน และยังภูมิใจแทนแม่ของ เขื่อน ที่มีลูกจิตใจดีเช่นนี้ด้วย