คนไทยมีอึ้ง! เมืองไทยใน K-Drama "King The Land" สวยกว่าที่เคยเห็นมาในละครไทย

ซีรีส์ยอดนิยมเรื่องล่าสุดอย่าง "King The Land" นำแสดงโดยอีจุนโฮ 2PM และยุนอาจาก Girls' Generation ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ด้วยการนำเสนอความงามอันน่าทึ่งของประเทศไทยด้วยกลิ่นอายของละครเกาหลีการผสมผสานระหว่างความโรแมนติก ดราม่า และสถานที่แปลกใหม่ที่น่าหลงใหลนี้ไม่เพียงแต่ทำให้แฟน ๆ ชาวไทยตกใจเท่านั้น แต่ยังดึงความสนใจที่สำคัญมาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วยเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจเกี่ยวกับตัวละครเอก "กูวอน" ทายาทและหัวหน้าผู้จัดการทั่วไปของ King Hotel รับบทโดย อีจุนโฮ และ "ซารัง"พนักงานโรงแรม เจ้าของฉายา "ราชินีแห่งรอยยิ้ม" ของ King Hotel ผู้ร่าเริง รับบทโดย ยุนอา ล่าสุดทั้งคู่ออกเดินทางสู่ประเทศไทย จุดหมายปลายทางที่มีสถานที่พิเศษในใจของซารัง เนื่องจากแม่ผู้ล่วงลับของเธอมีความทรงจำดีๆ เกี่ยวกับที่นี่อย่างไรก็ตาม เมื่อเรื่องราวดำเนินไป ซีรีส์จะเจาะลึกลงไปถึงการดูแลพนักงานอย่างลึกซึ้งของกูวอน และความปรารถนาของเขาที่จะปรับปรุงการทำงานของ King Hotel ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเขาโดยตรง ผสมกับเรื่องรักตามสไตล์ซีรีส์เกาหลีKing The Land ที่เล่าเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ของคนเกาหลีกับต่างประเทศ ดำเนินเรื่องราวมาถึงตอนที่ตัวละครในเรื่องจะต้องเดินทางมาเมืองไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้าสำคัญของตลาดบันเทิงจากเกาหลีในปัจจุบันซึ่งดูเหมือนว่า King The Land จะประสบความสำเร็จอย่างสูง กับการทำหน้าที่เป็นแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ภาพทิวทัศน์ของเมืองที่พลุกพล่าน, วัดวาอารม, เมืองท่องเที่ยวติดทะเล และทิวทัศน์อันเขียวขจี แต่ละฉากแสดงถึงความงามอันหลากหลายของประเทศไทยมีกระทั่งฉากที่ตัวละครเดินทางมากินก๋วยจั๊บญวน ร้านดังย่านถนนพระอาทิตย์ ที่ ซารัง พยายามโน้มน้าวให้ กูวอน ชิมอาหารประเภทนี้ดูซักคำ “ลองกินดูหน่อยเถอะค่ะ หัวหน้า ... แค่คำเดียวเอง”King The Land ถ่ายทอดความมีชีวิตชีวาของชีวิตในเมืองกรุงเทพฯ ได้อย่างสวยงาม โดยเน้นที่สถานที่สำคัญอันเป็นสัญลักษณ์ เช่น วัดอรุณราชวราราม พระบรมมหาราชวัง และตลาดที่พลุกพล่านเรื่องราวดำเนินไปอย่างมีสีสัน ขณะที่เรื่องราวก็พัฒนาไปเรื่อย ๆ และประสบความสำเร็จในการเสนอภาพเมืองไทย ดินแดนที่ผสมผสานเอกลักษณ์ของประเพณีท้องถิ่น และความทันสมัยของเมืองได้อย่างสนใจ"King The Land" พาผู้ชมเดินทางอย่างสนุกสนานผ่านวัฒนธรรมและประเพณีอันยาวนานของไทย ทั้งบ้านเมืองที่ไม่เหมือนใคร, วิถีชีวิตที่คนไทยเราคุ้นเคยมานาน แต่ดูแปลกตาสำหรับคนต่างชาติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารท้องถิ่นรสเลิศ น่าจะเป็นการกระตุ้นความสนใจ ในการสัมผัสวัฒนธรรมไทยแท้ๆ โดยตรงซีรีส์นี้ยังใช้เทคนิค K-Drama อย่างชำนาญ ไม่ว่าจะเป็น การจัดแสง มุมกล้อง และการไล่ระดับสีอย่างพิถีพิถัน เพื่อเพิ่มเสน่ห์ทางสายตาให้กับฉากแบบไทยๆ การใช้โทนสีอบอุ่นและสดใสในฉากโรแมนติก ควบคู่ไปกับโทนสีเย็นสำหรับช่วงเวลาที่มีอารมณ์มากขึ้น ทำให้ผู้ชมดำดิ่งสู่โลกของตัวละครมากขึ้นเทคนิคการแต่งสี, วางองค์ประกอบภาพ และเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ที่คนไทยคุ้นชินกันมานานกับซีรีส์ K-Drama ยิ่งทำให้เมืองไทยในซีรีส์เรื่องนี้ดูดีเหลือเกิน ขับเน้นจุดเด่นของสถานที่แต่ละแห่งและทำให้ดูน่าหลงใหลยิ่งขึ้นเมื่อซีรีส์ดำเนินเรื่องไป ความผูกพันอันอบอุ่นระหว่าง กูวอน และ ซารัง ได้รับการเติมเต็มอย่างสวยงามด้วยฉากหลังที่สวยงามของประเทศไทยการเลือกสถานที่อย่างพิถีพิถันและการใช้เทคนิคละครเกาหลีอย่างช่ำชองประสบความสำเร็จในการแสดงความงามของประเทศไทย สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้กับผู้ชมและอาจดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นไปยังดินแดนแห่งรอยยิ้ม"King The Land" ได้นำความมหัศจรรย์ของการเล่าเรื่องละครเกาหลีและความงดงามของประเทศไทยมารวมกันอย่างไม่ต้องสงสัย และน่าจะดึงดูดใจแฟนๆ ชาวไทยและดึงความสนใจจากทั่วโลกมาสู่ศักยภาพการท่องเที่ยวที่น่าทึ่งของประเทศได้พอสมควร