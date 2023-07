ครบรอบแต่งงาน 3 ปี “คิตตี้ คริสติน่า” โพสต์ซึ้งถึงสามี “เอส กันตพงศ์” เป็นปีที่ยากที่สุด แต่ก็พร้อมสู้ไปด้วยกัน

เรียกได้ว่าเป็นวันพิเศษของคู่สามีภรรยา ที่ทำเอาเหล่าคนบันเทิง และแฟนๆ แห่ส่งกำลังใจให้อย่างท่วมท้น สำหรับคู่ของและพระเอกซึ่งขณะนี้กำลังรักษาตัวจากเหตุการณ์วูบหมดสติ หัวใจหยุดเต้นระหว่างออกงานอีเวนท์ แม้ขณะนี้อาการจะดีขึ้น แต่ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นอีกนานล่าสุดได้ออกมาโพสต์รูปคู่ในโมเมนต์น่ารักๆ หลากหลายซีน เนื่องในวันสำคัญ นั่นคือครบรอบแต่งงาน 3 ปี ด้วยแคปชั่นสุดซึ้งว่า“My love, my everything!Today marks our 3rd Wedding Anniversary and this surely is our toughest year ever in our relationship. I cannot even put into words how hard it has been, but I am so proud of you, for the strong fighter you are and I will fight by your side as fierce as I can.We will get through this together my loveI love you so much teerak and I am looking forward to many more and better years ahead"(ที่รัก ทุกอย่างของฉัน!วันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานปีที่ 3 ของเรา และแน่นอนว่าเป็นปีที่ยากที่สุดในความสัมพันธ์ของเรา ฉันไม่สามารถแม้แต่จะอธิบายเป็นคำพูดได้ว่ามันยากแค่ไหน แต่ฉันภูมิใจในตัวคุณมาก เพราะคุณเป็นนักสู้ที่แข็งแกร่ง และฉันจะต่อสู้เคียงข้างคุณอย่างดุเดือดที่สุดเท่าที่จะทำได้เราจะผ่านมันไปด้วยกันนะที่รักฉันรักคุณมากและฉันตั้งตารอปีต่อ ๆ ไปและดีกว่านี้)#170720 #weddinganniversary #3rdanniversary #bumrungrakfamily #couplelove #เอสกันตพงศ์ #youandme #travelcouple #maldives #asiatravel