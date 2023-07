เรียกว่านับวันนางเอกสาวก็ยิ่งจะเซ็กซี่แบบทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะล่าสุดที่เจ้าตัวได้แพ็คกระเป๋าไปพักผ่อนสุดชิลอยู่ริมทะเล พร้อมปล่อยความแซ่บผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว ด้วยการสวมชุดวันพีซสีดำขับผิวขาววิบวับ สว่างวาบไปทั่วทั้งสระว่ายส่วนลีลาโพสท่านั้นเกินต้าน เพราะอวดสัดส่วนสับๆให้เห็นแทบทุกมุมแบบไร้ที่ติ งานนี้สาวแต้วเขียนแคปชั่นปิดท้ายไว้ด้วยว่า "I’m not a texter so call me. Actually I’m not an even PHONE PERSON so come get me"