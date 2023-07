‘อาร์ท้อปฯ’ คว้าหนังเต้น ”หวังอี้ป๋อ” เอาใจแฟนคลับ “สเต็ปกล้าท้าฝัน” ฉายไทยก่อนใครในโลก

คว้าลิขสิทธิ์เข้าฉาย ภาพยนตร์นำแสดงโดยซุเปอร์สตาร์ชื่อดังชาวจีนกำกับการแสดงโดย ผู้กำกับ ต้าเผิง พร้อมเปิดฉายในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ ทุกโรงภาพยนตร์คุณ จาง ตง ซีอีโอ บริษัท อาร์ท้อป มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำเข้าภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ได้เผยว่า“บริษัทของผมทำโปรเจกต์มามากมายในวงการภาพยนตร์ ก่อนหน้านี้มีนำเข้าภาพยนตร์เอเชีย อาทิ Fleet of time , To The Fore (ปั่นท้าโลก) ที่นําแสดงโดย Eddie Peng และเป็นการกลับมานำเข้าภาพยนตร์จีนอีกครั้ง ผมทุ่มไม่อั้นลัดคิวนักแสดงชื่อดังของเอเชีย อย่าง “หวังอี้ป๋อ” มาเปิดตัวสัมภาษณ์สื่อมวลชนของไทยและเปิดให้คนไทยได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนใครในโลก เผยสาเหตุที่เลือก ภาพยนตร์เรื่อง one and only หรือ ชื่อไทย .”สเต็ปกล้าท้าฝัน” เข้ามาฉายไทยนั้นส่วนหนึ่ง เพราะคุณหวังอี้ป๋อ แสดงนำ นอกจากเขามีชื่อเสียงในประเทศจีน รวมทั้งประเทศไทยและในเอเชีย ผมเชื่อว่ามีแฟนคลับมากมาย ที่อยากจะดูผลงานเรื่องนี้ของเขา ตัวผมมีโอกาสได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นครั้งแรก ที่งานเทศกาลภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้ รู้สึกว่า คุณภาพของงานเรื่องนี้ดีมาก ผู้สร้าง ผู้กํากับการแสดง รวมถึงนักแสดงหลักทุกคน มีส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้มาก เห็นถึงความตั้งใจของพวกเขาที่มีต่อภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆ จึงอยากให้คนไทยได้ดู one and only สเต็ปกล้าท้าฝันเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนหนุ่มสาวในสังคมปัจจุบัน ที่มีความฝัน อยากประสบความสำเร็จ พยายามต่อสู้ เนื้อหาของหนังเรื่องนี้ดีมากๆ สำหรับคนมีฝัน ไม่ควรพลาด จะเป็นพลังให้คุณลุกขึ้นสู้ เพื่อไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย ครับ แม้ว่าวันนี้ตลาดภาพยนตร์จีนในไทยจะเปลี่ยนไป ด้วยคุณภาพของภาพยนตร์จีนที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ขนาดของการลงทุนที่เพิ่มขึ้น และมีหลากหลายประเภทมากขึ้น ผมเชื่อว่าในอนาคตภาพยนตร์จีนจะสามารถเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมบันเทิงไทย ทางบริษัทพร้อมคัดสรรภาพยนตร์จีนคุณภาพเยี่ยม มาเอาใจแฟนๆ ชาวไทยอีกอย่างแน่นอน” ผู้บริหารกล่าว