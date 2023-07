“หลิน” กับโปรเจกต์ล่าสุด! LINN project กับการ Co-worker X Linn m.

เป็นนักแสดงที่มีแฟชั่นที่โดดเด่นมีสไตล์ของตัวเองมาโดยตลอด สำหรับสาว หลิน - มชณต สุวรรณมาศ ล่าสุดขอเปิดตัวโปรเจคต์ LINN project กับการ Co-worker X Linn m. ที่งานนี้สาวหลิน collaboration design เสื้อผ้าในสไตล์ หลินเผยถึงที่มาของ คอนเซปต์งาน “เมื่อห้วงเวลาและสถานที่ ในพื้นที่ที่เราควบคุมไม่ได้ด้วยกายภาพ แต่ถูกจำกัด ไว้ด้วยช่องว่างระหว่างความรู้สึกที่จับต้องไม่ได้จนความรู้นั้นหาทางให้เป็นสัมผัสที่จับต้องได้อย่างสมบูรณ์ในพื้นที่คู่ขนาน ที่คลับคล้ายคลับคลาถึงความจริงและความฝัน จุดเริ่มต้น จากภวังค์จนออกมาเป็น งานศิลปะภาพเคลื่อนไหว และชิ้นงาน เมื่อเรายอมให้ความฝันกลายเป็นความจริง โปรเจคนี้จึงเริ่มต้นขึ้นมา”โดยภายในงานมีการนำเสื้อผ้าที่ สาวหลิน ดีไซน์ มาจำหน่ายภายในงาน หรือหากใครสนใจ custom made แบบพิเศษในสไตล์ของตัวเองก็สามารถมาพูดคุยสอบถามได้อีกด้วย งานนี้จัดขึ้น ในวัน ที่ 15 ก.ค.66 ที่ สตูดิโอ We are the flowers in your dustbin ทาวน์ อิน ทาวน์ นอกจากภายในงานจะมีจำหน่ายเสื้อผ้าแล้ว ยังมี Art performance by Gene kasidit และปิดท้ายงาน ไปกับความสนุกจาก DJ by Notep สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FBhttps://www.facebook.com/wearetheflowersinyourdustbinstudio/