Keep Running เทปเมืองไทยได้ออกอากาศแล้ว! ลบ "ช่ายสวี่คุน" เกลี้ยงเหมือนไม่ได้มาร่วมรายการ

รายการสุดฮิตที่มีดาราดังมากมายเดินทางมาถ่ายทำในประเทศไทย ทั้งรวมถึงสมาชิกวงได้มาบันทึกภาพรายการกันในประเทศไทย รวมถึงนักร้องหนุ่มด้วยแต่ก่อนจะออกอากาศกลับเกิดข่าวลืออื้อฉาวเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าทำผู้หญิงท้อง จากความสัมพันธ์วันไนท์สแตนด์ และเขายังบืบให้ฝ่ายหญิงทำแท้งด้วยเรื่องดังกล่าวกลายเป็นข่าวใหญ่จน ช่ายสวี่คุน ต้องออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหา แม้จะยอมรับว่าตนเองมีความสัมพันธ์กับหญิงดังกล่าวจริง แต่เขาไม่เคยบังคับให้เธอทำแท้งแต่อย่างใดแต่แม้จะปฏิเสธข้อกล่าวหาไปแล้ว แต่อนาคตของ ช่ายสวี่คุน ก็ยังไม่แน่นอนอยู่ดี รวมถึงอนาคตของรายการ Keep Running ที่มาถ่ายทำในเมืองไทยด้วยล่าสุดหลังถูกเลื่อนฉายมาถึง 2 สัปดาห์ รายการ Keep Running ก็ได้ออกอากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีการตัดภาพของ ช่ายสวี่คุน ออกทั้งหมดโดยก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่า ช่ายสวี่คุน อาจจะมีบทบาทเป็นในรายการเทปนี้ที่ทำให้การตัดเขาออกจากรายการทำได้ยาก แต่ผู้สร้างยืนยันว่า ช่ายสวี่คุน ไม่ได้เป็นสายลับ และมีบทบาทในรายการไม่มากนักชาวเน็ตจีนยังชมว่า Keep Running สามารถตัดเขาออกจากรายการได้อย่างมากโดยไม่ได้ใช้การเซนเซอร์ หรือใช้กราฟฟิคปิดบังภาพ แต่ลบเหมือนและยังมีบางคนที่บอกว่าข่าวบอกว่ารายการได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งในหมู่ผู้ชมชาวจีน และมีเรตติ้งที่สูงมาก