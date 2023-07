“กอล์ฟ” ยันไม่ได้ “ก๊อป” ตั้งใจแค่ล้อเลียน ขอโทษแบรนด์ CryBaby พร้อมประกาศหยุดจำหน่าย!

เกิดเป็นกระแสให้ถกเถียงกันยกใหญ่ว่าตุ๊กตาของเล่นที่ที่ได้เปิดพรีออเดอร์ให้กับแฟนๆ ที่สนใจนั้น นอกจากจะคล้ายคลึงกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แล้ว มันดันไปคล้ายคลึงกับแบรนด์ดังอย่าง CryBaby หรือภาพจำคือตุ๊กตาเด็กน้อยที่กำลังร้องไห้แต่ไม่รู้ว่างานนี้ไม่ทันได้เกิด ก็โดนคุมกำเนิดไปซะแล้วหรือเปล่า เพราะแฟนๆ ของแบรนด์ CryBaby เข้าไปคอมเมนต์กันยกใหญ่ถามว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นเรียกว่าเป็นการ “ก๊อปปี้” ไหม?“ได้คุยกับ crybaby ก่อนรึยังครับ หรืออยากล้อ แล้วจะเอามารวมฮะ?” , “ไม่ทราบว่าการออกแบบล้อเลียนอย่างนี้สามารถขายได้หรือไม่นะคะ แต่สำหรับแฟน cry baby รู้สึกไม่พอใจแทนดีไซเนอร์ที่โดนเอาอัตลักษณ์ของผลงานมาทำขึ้นใหม่โดนบุคคลอื่น และผลงานยังไม่สร้างสรรค์ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรต่อสังคมเลยค่ะ อาร์ตทอยลุงตูบมันน่าสะสมหรอคะ ฝากให้พิจารณาอีกทีนะคะ” , “น้องน่ารักนะคะ แต่น้องแอบเหมือน Crybaby จนน่าตกใจ” , “@gpcy.studio บอกว่าล้อ แต่อันแรกบอกว่า this has nothing to do with cry baby นะคะ เอาเขามาล้อแปลว่าเกี่ยวไหมคะ สรุปเกี่ยวไม่เกี่ยวนะคะ? แล้วงานล้อเขามานี่คุยกับเจ้าของต้นฉบับหรือยังคะ? ปกติแล้วไม่ว่าจะทำล้อหรือดัดแปลงแก้ไขงานต้นฉบับ ต้องคุยกับเจ้าของงานต้นทางก่อนนะคะ เว้นงานหลายๆ ปีถูกตั้งให้เป็นงานใช้ฟรี ซึ่งของครายไม่น่าใช่นะคะ”ด้านแอ็กเคานต์ของแบรนด์ตุ๊กตาของหนุ่มกอล์ฟก็ได้ให้เหตุผลว่า “ตั้งใจเป็นการล้อทั้ง 2 ไม่มีเจตนาในการลอกแล้วบอกเป็น original ดีไซน์ เป็นการล้อคู่ฮั้บ” แต่บางคอมเมนต์ก็คิดว่านี่อาจนะเป็นการคอลแล็ปกันหรือเปล่า? และแท็กไอจีแบรนด์ CryBaby ซึ่งทางแบรนด์ก็ตอบกลับแปลเป็นภาษาไทยว่า “ขอโทษ นี่ไม่ใช่งานฉัน”ล่าสุด “หนุ่มกอล์ฟ” ก็ได้โพสต์อธิบายว่านี่เป็นการล้อเลียน ไม่ใช่การก๊อปปี้อย่างที่ทุกคนคิด พร้อมขอโทษแฟนๆ ของแบรนด์ CryBaby รวมไปถึงได้หยุดการจำหน่าย และยกเลิกตุ๊กตาของตนเองไปเลย“golfpichaya : ก่อนอื่นต้อง ขอบอกนะครับว่า ผมตั้งใจล้อเลียนหรือ mock ทั้ง 2 ทาง เป็น แนว Parody ART และผมเป็นแฟนที่ชื่นชม cry baby อยู่แล้วด้วย และจึงตั้งใจให้มันออกมาแบบนี้และ อาจจะสื่อสารผิดในการใช้คำที่บอกว่า Art Toy ที่ออกแบบเอง อาจะต้องขอบอกว่า Art Toy ที่ออกแบบล้อเลียนเป็น Parody ART ครับ และไม่มีเจตนาไม่ดีทั้งสิ้นกับแฟนๆ และคนที่ชื่นชอบ Cry Baby เพราะผมเองก็ เป็นแฟนบอยของน้อล แต่แค่อยากลองทำสนุกๆ เพราะนอกจากงานวงการบันเทิงและ youtube ผมยังมีงานอดิเรกที่ชอบวาดรูปและออกแบบ ถ้าใครได้ติดตามอาจจะเคยเห็นงานวาดล้อเลียน หรืองานออกแบบผมบ้างเช่น @yaaas.world @zombinationz.nft@omfgeyewear @gpcy.studioผมไม่มีเจตนาในการก๊อปปี้แล้วมาบอกว่านี่คือ origi ของผมเลยครับ เปรียบเปรยเหมือนเวลาคนเอา Astroboy หรือ mickeymouse ไปปรับและล้อเลียนเป็น Parody ART ถ้าผมทำให้แฟนๆ crybaby รู้สึกไม่ดีผมต้องขอโทษ ณ ที่นี้ด้วยครับ นี่เป็นการทำชิ้นแรก อาจจะประสบการณ์ยังน้อย อาจะมีคลาดเคลื่อนในการสื่อสารความ Parody และเพื่อเป็นการ respect ทาง cry baby ผม ขอหยุด process การขาย(pre-order) งาน #angrybabytoob และให้มันเป็นเพียงแค่งาน ART สนุกๆ เพียงรูปภาพและเดินหน้าต่อในการทำ ART TOY ที่มีลายเส้นหรือตัวตนตัวเองที่ชัดเจนไปเลย !!กราบขออภัย cry Baby และ แฟนๆ Cry Baby ยังไงฝาก @gpcy.studio ด้วยนะครับคราวนี้เป็นประสบการณ์จะพัฒนาให้ดีขึ้นคราวหน้า”