How to…เลือก “SOFA” ฟีล SO…Good นวัตกรรมโซฟาผ้า “EASY Clean” นุ่มสบาย ไม่กลัวเลอะ ที่ Index Living Mall

เมื่อเหนื่อยกับการสู้ชีวิต หรือชีวิตสู้กลับ เราปรับชีวิตให้ So…Good แบบง่ายๆ ด้วย SOFA “EASY Clean Fabric” นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก Index Living Mall ที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายและสบายขึ้น กับโซฟาผ้าที่ดีไซน์ให้สัมผัสถึงความนุ่มสบาย แถมทำความสะอาดง่ายแบบ EASYดีไซน์ให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เพื่อการทิ้งตัวอย่างมั่นใจ ด้วยคุณสมบัติพิเศษบุด้วยฟองน้ำที่มีความยืดหยุ่นสูง พร้อมลุคที่ดูมินิมอลขึ้นด้วยดีไซน์ส่วนขาจากไม้ยางพารา หุ้มด้วยผ้า Easy Clean ที่ให้สัมผัสนุ่มสบาย อ่อนโยน และไม่กักเก็บฝุ่น ปลอดจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde Free) และพทาเลท (Phthalate Free) สารเคมีก่อมะเร็ง โดยไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ ซึ่งผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานสากล SGS ที่เชื่อถือได้ว่าปลอดภัยต่อสุขภาพ, สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม“EASY to Clean” นวัตกรรมล่าสุด ปิดจบ Pain Point การดูแลรักษาความสะอาด กับคราบสกปรกต่างๆ ด้วยนวัตกรรมผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษช่วยป้องกันน้ำซึมสู่เส้นใยผ้า (Water Repellent) และคราบเลอะ ฝังแน่นได้เป็นอย่างดี เช่น กาแฟ, น้ำผลไม้, น้ำอัดลม, นม, น้ำส้มสายชู, ไวน์, ซอสมะเขือเทศ, น้ำปลา และน้ำมันทำอาหาร เป็นต้น EASY to Clean เช็ดง่ายในพริบตา เพียงซับน้ำที่หกเลอะบนผ้า ด้วยทิชชูหรือผ้าสะอาดทันทีก็ช่วยโซฟาสะอาดเหมือนใหม่ ลดต้นเหตุการเกิดเชื้อรา แบคทีเรียต่างๆ และซักได้มากกว่า 20 ครั้ง ผ้ายังคงรูปทรง สีไม่ตก-ซีดจาง ตอบโจทย์ชีวิตสมาร์ทไลฟ์ สะดวกสบาย ปลอดภัย เข้ากับไลฟ์สไตล์ปัจจุบันเป็นอย่างดีกรรมการผู้จัดการ บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (ILM) เปิดเผยว่า “อินเด็กซ์ฯ พยายามศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงนำเทรนด์ใหม่ๆ มาช่วยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตยุคปัจจุบันกับทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าเพื่อเสริมความสะดวกสบาย ปลอดภัย ในด้านคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีกับผู้บริโภค ล่าสุดได้นำเทคโนโลยี “Easy Clean Fabric Sofa” ที่คิดเผื่อมาเพื่อทุกคนกับเฟอร์นิเจอร์ หมวด Living “โซฟาผ้า” ที่นอกจากจะดีไซน์ให้นุ่มสบายเหมาะกับการพักผ่อนแล้ว ยังเพิ่มคุณสมบัติพิเศษเพื่อการเช็ดทำความสะอาดง่าย แบบไม่กลัวเลอะ ป้องกันคราบฝังจากสิ่งสกปรกที่เป็นสาเหตุของเชื้อโรค ซึ่งก่อนหน้านี้เราจะพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่กล้าเลือกซื้อโซฟาผ้า เพราะกังวลเรื่องการดูแลรักษา เนื่องจากมีลูกเล็ก มีสัตว์เลี้ยง ชอบปาร์ตี้ ซึ่งผ้า Easy Clean Fabric จะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ Clean ง่ายขึ้น ส่วนอาการภูมิแพ้ที่หลายคนคอนเซิร์นเพราะผ้าที่มักอมฝุ่น Easy Clean Fabric ก็เป็นทางออกตอบโจทย์ Customer Pain point และช่วยเติมเต็มความสุขในทุกกิจกรรมสำหรับสมาชิกในครอบครัวHow to… เลือกโซฟา – ทำความสะอาดผ้า “EASY Clean”- ดีไซน์โซฟาดีไซน์โดน ราคาดี >> โซฟาเข้ามุม รุ่น “OVIRA” มีให้เลือกช้อป 2 สี LIGHT BROWN และ DARK BROWN ดีไซน์แบบมินิมอล โครงสร้างจากวัสดุไม้ที่ออกแบบมาเพื่อความแข็งแรงทนทาน รองรับการกระจายน้ำหนักได้เป็นอย่างดี มาพร้อมกับหมอนอิง *ข้อดี ช่วยเซฟคอร์ตเข้ากับบ้านได้ทุกสไตล์ และสามารถเลือกโซฟาเข้ามุมได้ทั้งซ้าย-ขวา ตามการใช้งานและสเปซในบ้าน ตัวอย่างสินค้าได้ที่ https://www.indexlivingmall.com/ovira-corner-sofa-fabric - ดีไซน์โซฟาที่ใช่ของคนช่างเลือก >> “Personalized” สั่งผลิต Made to order ในกลุ่มสินค้า The Sofa Studio สามารถเลือกดีไซน์ขนาด โทนสีผ้ามากกว่า 15 เฉดสี 4 รุ่น 4 สไตล์ ทั้ง Modern Italian, Modern Contemporary, Modern Romantic, Modern Luxury *ข้อดี เลือกสีผ้าและสไตล์ที่ชอบแมทช์กับการแต่งบ้านได้ตามต้องการ หมดกังวลเรื่องสเปซเพราะเลือกขนาดเข้ากับทุกพื้นที่ในแบบโซฟา I-shape, L-shape , Corner (สั่งผลิตและจัดส่ง ภายใน 21 วัน) https://www.youtube.com/watch?v=oJ04VVAuEwk - EASY Clean ได้สบายๆ เพียงซับน้ำที่หกเลอะ (ลักษณะน้ำกลิ้งบนใบบอน) ด้วยทิชชูหรือผ้าสะอาดในทันที เพื่อลดคราบและต้นเหตุการเกิดเชื้อรา แบคทีเรีย *กรณีที่ต้องการซัก ควรใช้อุณหภูมิต่ำกว่า 40 องศาเซลเซียส *สำหรับคราบเลอะจากวันนั้นของเดือนสำหรับผู้หญิง ควรใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นหรือน้ำสบู่ถูเบาๆ *ไม่ควรปล่อยคราบทิ้งไว้นาน เพื่อลดการเกิดคราบ-ให้โซฟาสะอาดเหมือนใหม่เพราะทุกกิจกรรมของครอบครัวมีความหมายและน่าจดจำของทุกคน ร่วมสัมผัสกับนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นกับ Easy Clean Fabric Sofa ที่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือช้อปง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว https://www.indexlivingmall.com สอบถามรายละเอียดโทร. 1379