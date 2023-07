ยกระดับเวทีสาวประเภท 2 Miss Trans Thailand 2023 พร้อมเปิดตัวมงกุฎ God Diamonds เปิดตัวสาว Trans ครั้งแรกของประเทศไทย กับการประกวด 77 จังหวัด

ครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ ของการยกระดับเวทีสาว Trans งานแถลงข่าวการประกวด Miss Trans Thailand 2023 ภายใต้ คอนเซ็ปต์ Diversity พร้อม สโลแกน “Open your mind Open our freedom”เรียกว่าเป็นการพลิกโฉมเวทีสำหรับสาว Trans สุดยิ่งใหญ่ เพราะมีจำนวนผู้เข้าประกวดเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ ของการจัดการประกวด ในรูปแบบ 77 จังหวัด และ พร้อมจะเป็นตัวแทน ของความหลากหลายทางเพศ นำทีม นำโดย“ พญ.อัญชลี ชีวาจร” หรือ “หมอนก อโศก” CEO Century Clinic , Century Plus clinic , Ruby Rose clinic นั่งแท่นประธานกรรมการ กองประกวด พร้อมด้วย”คุณวันชัย เต็มธนทรัพย์” CEO 1shine Bangkok ผู้อำนวยการกองประกวด และ “คุณพีรวัฒน์ เวชประสิทธิ์” MANAGING DIRECTOR 1shine Bangkok รับหน้าที่รองผู้อำนวยการกองประกวดพร้อม ส.ส.ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ พรรคก้าวไกล และ อินฟลูเอนเซอร์ LGBTQ ชื่อดัง หมวยโซฮอท ,น้องตุ้ม ครูเจนป้าจี้ พูดได้มั้ยพี่จี้ น้องตุ้ม ปริญญา ,บ๊ะจ่างทีวีพูล ,หนูสิ สิริรัตน์ เรืองศรี มิสไทยแลนด์เวิร์ล 2553 , โดม The Face หรือ โดม เพชรธำรงชัย ,อาฟ สรารัตน์ ,และสองคู่จิ้นซีรีส์วาย เฟรม ฤทธิ์ชนนท์ ศรีประสิทธิ์เดชา-ไรอัน ปัญญา แม็คเชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวภายในงาน พร้อมเปิดตัวมงกุฎอันล้ำค่า ครั้งแรกของ Miss Trans Thailand 2023 ทั้ง 5 มงกุฎ จาก GOD DIAMONDS ภายใต้แนวคิด The infinite of your mind และ สโลแกน Open your mind open our freedom ที่ประกอบไปด้วย เครื่องหมาย อินฟินิตี้ ที่สื่อ ถึงพลังที่ไม่มีวันสิ้นสุด ดอกกล้วยไม้ป่า คือ การปรับตัว ความอดทน เหมือนกล้วยไม้ป่าที่ สามารถสวยงามกลางป่าได้ด้วยตัวเอง และผีเสื้อคือการวิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ประกอบกันเป็นมงกุฎอันล้ำค่า ที่กำลังจะเปิดเผยสู่สายตาให้ทุกคนได้ดูเป็นครั้งแรกพร้อมกับสาวงามตัวแทนทั้ง 77 จังหวัด#MissTransThailand #MissTransThailand2023 #Diversity#ความหลากหลาย #OpenYourMind #openourfreedom