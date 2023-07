พร้อมเปิดให้บริการแล้ว “Design Village บางนา” “บุญถาวร” ชู Location Strategy เดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จากแนวโน้มของธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยปี 2566-2568 ที่สำรวจโดยธนาคารกรุงศรี แม้จะชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางที่เป็นอาฟเตอร์เอฟเฟคหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ทั้งนี้ภาครัฐก็ออกมาตรการที่จะกระตุ้นด้านสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อผลักดันการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมนี้ ประกอบด้วย 1) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กลับมาใช้เกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (มาตรการ LTV) ตามเดิมหลังผ่อนคลายชั่วคราวในช่วง 20 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565 เพื่อกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ 2) มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยภาครัฐปรับลดภาษีให้ในอัตรา 15% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของปีภาษี 2566 (มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2566) 3) มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย โดยภาครัฐปรับลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จาก 2% เหลือ 1% และลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 1% เหลือ 0.01% สำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ และห้องชุด (ทั้งบ้านมือ 1 และมือ 2) เฉพาะที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อสัญญา (มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2566)กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญถาวรเซรามิคจำกัด (“บุญถาวร”) เผยว่า “ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค ความเชี่ยวชาญในธุรกิจวัสดุตกแต่ง และปรับตัวเองให้เป็นมากกว่าร้านขายวัสดุตกแต่ง ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ภายใต้ Brand Idea : Ideas Come Alive ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าบริษัทและหนุนให้ “บุญถาวร” สามารถยืนหยัดอยู่คู่กับสังคมไทย มานานกว่า 50 ปี อย่างไรก็ตาม ทิศทางของตลาดและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปซึ่งเห็นได้ชัดภายหลังสถานการณ์โควิด ส่งผลให้ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยของคนหลากหลายเจเนอเรชันเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งที่ลูกค้าของบุญถาวร มีความพิถีพิถันและใช้เวลาในการเลือกซื้อสินค้าที่นานขึ้นและลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้มาคนเดียวในระหว่างเลือกซื้อสินค้า โดยอาจจะนัดมาเจอกับสถาปนิก ผู้รับเหมา หรือมากับคนในครอบครัว โดยการเลือกซื้อสินค้านั้นไม่จำเป็นต้องเป็นของที่แพงที่สุด แต่เป็นของที่ดีที่สุดตามความชอบและไลฟ์สไตล์ของตัวเอง จากเดต้าเหล่านี้ทำให้เกิดโครงการ Design Village และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”บุญถาวร ชู “Design Village” เป็น “คอมมูนิตี้ลิฟวิ่งมอลล์” (Community Living Mall) ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจ ที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจรีเทลของบุญถาวร เพื่อต้องการยกระดับการบริการของบุญถาวรให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ ใน Brand Definition : FINEST NEIGHBOURING LIFESTYLE PLACE โดยเติมพื้นที่รีเทล เลือกคัดสรรแบรนด์ของร้านค้า ให้ตรงกับ Lifestyle นั้นๆ สำหรับลูกค้า Design Village ในแต่ละพื้นที่ที่เราไป เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ใหม่ที่สะดวกสบายและดียิ่งขึ้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือกลุ่ม Suburbanism ซึ่งคนกลุ่มนี้ เดิมใช้ชีวิตแบบ Urbanism เป็นคนที่มีประสบการณ์ Well-educated, International Experience & Exposure ชอบของดี มีหัวคิดทันสมัย ชื่นชอบการดีไซน์ นำเสนอความโดดเด่นเป็นตัวเอง เคยใช้ชีวิตในเมือง แต่ปัจจุบันกำลังจะสร้างครอบครัวหรือกำลังจะลงทุนซื้อบ้าน เริ่มต้องการหนีจากความวุ่นวายในกรุงเทพฯ และหันมาสนใจการอยู่อาศัยในชานเมืองเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการขยายความเจริญไปยังพื้นที่ชานเมืองยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจึงนำสิ่งที่เราคัดสรรดีๆ มาสู่ชีวิตเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม Suburbanism โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางหลายชั่วโมงเพื่อเข้ามาใจกลางเมือง“สำหรับโครงการ Design Village เปิดตัวที่ราชพฤกษ์ เป็นสาขาแรกในปี 2561 ตามมาด้วยที่พุทธมณฑล ในปี 2562 เพิ่มที่สาขา เกษตร-นวมินทร์ ในปี 2564 ซึ่ง 3 สาขาที่เปิดไปแล้วนั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าบุญถาวรสามารถพัฒนาพื้นที่ที่มีอยู่ในแต่ละสาขาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ สร้าง Recuring Income (รายได้จากทรัพย์สิน) จากผู้เช่าให้บริษัทอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น สาขาเกษตร-นวมินทร์ ภายหลังการปรับรูปแบบเป็น Design Village มีรายได้ 6 เดือน เติบโตกว่า 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน”“จากความสำเร็จของทั้ง 3 สาขา และจากฟีดแบ็กเชิงบวกของลูกค้า จึงเป็นที่มาของการพัฒนา ปรับโฉมบุญถาวร และ Design Village ที่สาขาบางนา เพื่อตอบรับกับเทรนด์ธุรกิจและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้า พร้อมนำเสนอบริการด้วยมาตรฐานที่ดีเพื่อทุกคน ทั้งนี้ บริษัทฯมีแผนพัฒนาและก่อสร้างสาขาเดิมเป็นโครงการ Design Village ต่อเนื่อง ซึ่งคาดจะทำให้บริษัทมีโครงการ Design Village ไม่ต่ำกว่า 10 สาขา ภายใน 5 ปีข้างหน้า”นายสิทธิศักดิ์ ทยานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญถาวรเซรามิคจำกัด (“บุญถาวร”) กล่าวเพิ่มเติมว่า “Design Village บางนา เป็นการพัฒนาต่อยอดจากบุญถาวรเดิมให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายที่พักอาศัย เป็นกลุ่มคนที่มีหัวคิดทันสมัย ชื่นชอบการดีไซน์ ที่นำเสนอความโดดเด่นเป็นตัวเอง สะท้อนอัตลักษณ์ผ่านการตกแต่งที่พักอาศัย และที่นี่ถือเป็นทำเลทองใหม่ของการขยายการเติบโตของกรุงเทพมหานคร ในรัศมีโดยรอบ 5 กิโลเมตรมีที่อยู่อาศัยมากกว่า 180 โครงการ และเป็นกลุ่มครอบครัวขนาดใหญ่ ประมาณการรายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ย 33,000 บาทต่อเดือน (ข้อมูลอ้างอิงจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายงานสถิติรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในประเทศไทย ปี 2564) นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อไปกับโซนภาคตะวันออกและกำลังจะมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวในอนาคตอันใกล้นี้”Design Village บางนา ประกอบด้วย อาคาร บุญถาวร ซึ่งเป็นพื้นที่ Home & Living Retail มีแบรนด์คุณภาพชั้นนำมากมาย อาทิ Tile Gallery, Kitchen Studio, Bath & Bath, Anyhome, Lighting Center และยังนำแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับโลก เช่น NATUZZI EDITIONS, CAMERICH, KUKA, AMERICAN ELITE และแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย หลากหลายด้วยสินค้าคุณภาพตอบโจทย์ให้ทุกไลฟ์สไตล์สำหรับคนรักบ้าน รองรับกลุ่มผู้ที่มีใจรักในการดีไซน์ที่อยู่อาศัยและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงไอเดียใหม่ๆ เพื่อการอยู่อาศัยที่เปี่ยมด้วยสุนทรียภาพเพิ่มให้ตอบโจทย์ “คอมมูนิตี้ลิฟวิ่งมอลล์” ด้วยอาคาร Lifestyle Retail เป็นพื้นที่ประกอบด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมาย อาทิ ร้านแฟชั่นชื่อดังอย่าง Uniqlo Roadside เนื้อที่ 1,200 ตารางเมตร ร้านค้ากลุ่มเฮลท์แอนด์เวนเนส เช่น Pruksa Wellness, GALAXY Fitness แนวคิดใหม่กับบรรยากาศการออกกำลังกายธีมอวกาศ สาขาแรกในประเทศไทย และกลุ่มร้านอาหารชั้นนำ อาทิ Masaru Shabu & Sushi Buffet, Signature BKK บุฟเฟ่ต์ชาบู-อาหารนานาชาติซุปเปอร์พรีเมี่ยม, รสนิยม (Rosniyom) ร้านอาหารไทยตกแต่งในบรรยากาศย้อนยุค จาก Iberry Group, ลิ้มเหล่าโหงว ตำนานบะหมี่ลูกชิ้นปลากระโดดได้ สร้างสรรค์ความอร่อยยาวนานกว่า 80 ปี, YAMAYA TEMPURA by Hakata สาขาแรกของเมืองไทย, วราภรณ์ ซาลาเปา, Wines Catalog, After You, Fresh Me และ Tora Cha และร้านค้ากลุ่ม Home & Living เช่น OPPEIN Bangkok โซลูชันแบบครบวงจรสำหรับตู้ครัว ตู้เสื้อผ้า ตู้เก็บของและประตูภายใน OPPEIN เป็นผู้ผลิต cabinetry รายใหญ่ที่สุดในเอเชียและแบรนด์อันดับ 1 ในประเทศจีน, Zedere, Glastenและ อาคาร Gourmet Market Standalone Flagship ผู้นำธุรกิจรีเทลอาหาร ที่จะเป็น Food Destination แห่งใหม่ในย่านบางนา รวมอาณาจักรอาหารและแบรนด์ชั้นนำกลางเมืองมาเสิร์ฟบนพื้นที่กว่า 2,500 ตารางเมตร ครั้งแรกกับการแนะนำเมนูใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Bistro จาก You Hunt We Cook เปิดทำการตั้งแต่ 6.00 น. – เที่ยงคืน เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าและสุดท้าย คือ อาคารสตาบัคส์ ไดร์ฟทรู ด้วยรูปแบบที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่ต้องการลงจากรถเพื่อซื้อกาแฟให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นDesign Village บางนา มีแนวความคิดในการออกแบบเป็น Prompt Access คือการจัดโซนร้านค้าและบริการให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยรอบตัวอาคาร “กระชับระยะทางจากประตูรถถึงประตูร้าน” เพิ่มความสะดวกสบายโดยไม่ต้องเสียเวลาวนหาที่จอดรถ การจัดวางตัวอาคารได้มีการออกแบบให้สัมพันธ์กันทั้งโครงการ ทั้งยังคำนึงถึงเรื่องแสงธรรมชาติ การระบายอากาศ การประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนในระยะยาว อีกทั้งยังมีการบริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าอีกด้วย นายสิทธิศักดิ์ ทยานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด (บุญถาวร) ปิดท้ายDesign Village บางนา เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ภายใต้ชื่องาน “Unfold Enjoy Party” ขยายความสุข ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเพื่อนบ้านชาวบางนานิสต้า ได้ Unfold กับพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่กับไฮไลท์แฟชั่นโชว์บางนานิสต้า, Enjoy กับกิจกรรม Interactive Game และกิจกรรมมากมายรับส่วนลดจากร้านค้า ซึ่งภายในงานนี้ให้น้องนักเรียน นักศึกษา ในบริเวณใกล้เคียงมาทำกิจกรรม อาทิ การแสดงดนตรี, เต้น Cover และการแสดงความสามารถต่างๆ เพื่อเป็นการตอกย้ำว่า Design Village บางนา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและพร้อมที่จะนำสิ่งดีๆ มาให้ชาวบางนานิสต้า ปิดท้ายด้วย Party กับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ เจ เจตริน, Paradox, อะตอม ชนกันต์ และ ป๊อป ปองกูล สุดพิเศษกับกิจกรรมส่งเสริมการขาย Unfold your Passion ช้อปครบรับทันที Design Village Tumbler ยิ่งไปกว่านั้นช้อปมากได้ลุ้นมาก ลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2566