สุดปัง! LAST IDOL THAILAND รับรางวัล Best Group Artists Award จากเวที ASIA TOP AWARDS 2023 สมศักดิ์ศรีศิลปินไอดอล

สุดปัง! เมื่อ 4 สาวเมมเบอร์ LAST IDOL THAILAND ศิลปินไอดอล จากค่าย Rabbit Moon Corporation Limited ได้แก่ พิม - สโรชา สิทธิพล, เก๋ - พรรณิภา วงษาชัย, ม่านมุก - ชดาธาร ด่านกุล, มีมี่ - พิมพ์มาดา ตั้งสี ขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติ Best Group Artists Award (รางวัลศิลปินกลุ่มดีเด่น) จาก ASIA TOP AWARDS 2023 จัดโดย ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ(UNPKFC) และ สมาคมการค้านักธุรกิจสากล(WTA) ซึ่งงานนี้มีศิลปินดารานักแสดงทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมรับรางวัลตามสาขาต่างๆ ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อนมีมี่ - พิมพ์มาดา ตั้งสี ตัวแทน LAST IDOL THAILAND กล่าวถึงการขึ้นเวทีรับรางวัลนี้ว่า "ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่มอบรางวัล Best Group Artists Award ให้ LAST IDOL THAILAND ค่ะ พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากๆ ยอมรับว่าตลอดเส้นทางที่ก้าวเข้ามาเป็นศิลปินไอดอลมันไม่ง่ายเลยค่ะ เพราะพวกเราต้องฝึกฝน ทั้งร้อง ทั้งเต้นมาเกือบ 2 ปี ถือเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากๆ ค่ะ ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นของขวัญที่ทำให้พวกเรามีพลังในการพัฒนาผลงานคุณภาพในซิงเกิลต่อๆ ไปค่ะ"