Me u Magazine เตรียมจัดงานใหญ่ Star pop awards ปี 2023 มอบรางวัลให้คนที่ประสบความสำเร็จ

จัดงานแถลงข่าวไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับ งานประกาศรางวัล Star pop awards ปี 2023 โดยนิตยสาร Me u Magazine ที่บริหารงานโดย คุณ นวพร ชื่นใจ ล่าสุดขนทัพน้องๆ ไอดอล Asia Idols เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้างสรรพสินค้า MBK CENTERโดย คุณ นวพร ชื่นใจ ได้เผยถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า Star pop awards ปี 2023 ในเดือนสิงหาคม อยากให้แฟนคลับ นิตยสาร Me u และทุกคนช่วยติดตาม ซึ่งทางเราจะมีศิลปินที่มาร่วมงานกับเราส่วนการคัดเลือกรางวัล Star pop awards คือจะคัดจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ แล้วก็อยากสนับสนุนให้เขาได้มีช่องทางเผยแพร่ธุรกิจที่เขาทำแล้วมีความสำเร็จภายในงานก็จะมีศิลปิน ดารา และบรรดาไอดอลทั้งหลายที่กำลังฮอตฮิตในช่วงนี้มาร่วมงาน โดยการจัดรางวัลนี้ขึ้นมาคือต้องการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีพลังในการที่จะก่อร่างสร้างตัว เพราะนิตยสารของเราก็พยายามสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือว่าเรื่องธุรกิจ ยังไงก็ฝากงาน Star pop awards 2023 ด้วยนะคะ งานจะมีขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2566 สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ทวิตเตอร์ Me u Magazine