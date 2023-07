"ขวัญ อุษามณี" โต้ศัลยกรรม นอนเฉยๆ ก็สวยได้

กลับมาคืนรังช่อง 7 อีกครั้งแล้วสำหรับแว่วว่างานนี้โด้รับการทาบทามให้กลับต้นสังกัดเดิมด้วยค่าตัวสูงหลักสิบล้าน สร้างแรงกดดันให้กับเจ้าตัวไม่น้อย คัมแบ็คทั้งทีต้องสวยปังหุ่นสับ ไม่งั้นจะสู้ดารารุ่นน้องไม่ได้ ก่อนเปิดกล้องละครขวัญเลยต้องดูแลตัวเองอย่างเต็มที่"ก็ดีใจค่ะที่ได้กลับมาทำงานกับช่อง 7 ขอบคุณที่ให้เกียรติขวัญ และเราเองเป็นนางเอกก็ต้องให้เกียรติคนดูด้วย เราเป็นนางเอกต้องดูแลตัวเองให้ดี บางทีเราคิดว่า เราหุ่นดีแล้วแต่พอออกกล้องแล้วยังดูลีนไม่พอ ก็เป็นปัญหาหนักเลย""ออกกําลังกายอยู่แล้วแต่จะมีบางส่วนที่มันออกกําลังกายไม่ถึงเช่น นมน้อย นมหลัง ปีกหลัง และหน้าท้องบางจุด แล้วละครก็จะเปิดกล้อง ออกกำลังกายอย่างเดียวมันช้าไป กลับมาช่อง 7 ก็อยากให้คนได้เห็นขวัญสวยหุ่นดี ก็เข้าไปปรึกษากับ THE KLINIQUE โจทย์ของขวัญคือ ต้องไม่ทำศัลยกรรม เพราะเราไม่เคยทำศัลยกรรม""ก็มาลงตัวที่ TruSculpt iD เป็นนวัตกรรมสลายไขมันด้วยคลื่น RF เครื่องล่าสุดที่ได้รับการรับรองจาก US FDA ว่าได้ทั้งลดไขมัน 30% ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทํา และช่วยกระชับผิวได้จริง ด้วยความที่หัวของเครื่อง Applicator เค้าจะเล็กๆ มากๆ เราปลิ้นจุดไหนก็วางแนบไปได้เลย เหมือนการดูดไขมันในจุดเล็กๆ เลยค่ะแต่ไม่ต้องผ่าไม่ต้องเจาะ ก็บอกแล้วว่าไม่เคยศัลยกรรมค่ะ""อีกตัวที่ชอบมากๆ Emsculpt NEO ที่ช่วยปั้นกล้ามท้อง บางคนไม่รู้นะว่า การที่เรามีมวลกล้ามเนื้อเฟิร์มจะช่วยในการการเผาผลาญได้ด้วย ขวัญเลย มาทําคู่กันเพื่อผลลัพธ์ที่ปังที่สุด ตอนนี้ขวัญก็ทำทั้ง ปั้นกล้ามเนื้อ , ลดไขมัน และกระชับผิว ไม่ต้องมีเทรนเนอร์มาสั่งให้ทำ ไม่ต้องเครียด เรานอนอย่างเดียวให้เครื่องมันทำงาน""แล้วสัดส่วนขวัญมันก็ลดลงจริงๆ ซูมดูได้เลย บ้านไม่เบี้ยว เสาบ้านไม่เบี้ยวแล้วนะ ปิดตำนานบ้านเบี้ยวเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ สวยครบไม่ต้องศัลยกรรม อัปเดตที่สุดก็ต้องที่ THE KLINIQUE เลยค่ะ ขวัญมั่นใจคุณหมอที่นี่และเทคนิคของคุณหมอ ที่ customize ให้เหมาะกับบอดี้เฉพาะคน เพราะส่วนเกินของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ยิ่งบอดี้แบบขวัญหมอ customize ให้ทั้งร่าง สวยงามเป็นธรรมชาติให้เข้ากับขวัญ คือแฮปปี้มาก รู้ความลับของขวัญแล้วก็ตามมาทํากันได้นะคะ ขวัญรักคุณหมอรัก THE KLINIQUE รักแฟนคลับนะคะ”