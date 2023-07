วันแรกของจักรวาล! ผู้เข้าประกวด MUT2023 ประชันลุคแรกท้าฝน

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารสยามอเมซิ่งปาร์ครองผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและขายกลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้ กล่าวต้อนรับและแนะนำสถานที่หลักในการทำกิจกรรมพร้อมอวยพรให้การประกวดในปีนี้ราบรื่นไปจนวัน Finalทางด้านตัวแม่ประจำด้อม MUTผู้อำนวยการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ก็แนะนำทุกกลยุทธ์ในการคว้าคะแนนจากการทำกิจกรรม และทริกการใช้ทั้งความสวยและความฉลาดอย่างไรให้ชนะใจกรรมการ และเป็นธรรมเนียมของทุกปีกับการถ่ายรูป Portrait ที่ปีนี้มาแบบสับแบบใหม่กับหน้าปกแม็กกาซีนประชัน Look Of The Day เสื้อผ้าหน้าผม มาพร้อมกระเป๋าคู่ใจที่หญิงไทยใฝ่ฝัน ซึ่งภายในบรรจุมงกุฎและสายสะพาย ซึ่งมีเพียงสาวงาม MUT ประจำจังหวัดเท่านั้นที่จะได้ครอบครอง ก่อนที่ผู้เข้าประกวดจะงัดทุกวิชามูเตลูมาใช้ในการจับหมายเลขนำโชคให้เป็นเลขประจำตัวติดตามการประกวด Miss Universe Thailand 2023 The Unlimited ได้ทาง FB Miss Universe Thailand แล้วมาลุ้นกันว่าสาวงามคนไหนที่จะคว้ามงกุฎไปครอง!