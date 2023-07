ครั้งแรกในไทย! พี พีรวิชญ์ ควงคู่จิ้น ไตเติ้ล ธนธร ร่วมเปิดตัว นาฬิกาอัจฉริยะ KIESLECT Smart Calling Watch ดีไซน์สวย ฟังก์ชั่นครบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้า Siam Centerผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าชั้นนำของประเทศไทย จัดงานเปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่จากแบรนด์ Kieslect สมาร์ทวอชยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับดีไซน์ไปพร้อมๆ กับฟังก์ชั่นในการใช้งาน ที่พัฒนาให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ทุกเพศทุกวัย ด้วยคอนเซปต์นำโดยDeputy CEO บริษัท แฟนส์ลิงค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัดโดยมีคู่จิ้นและนักแสดงนำจากซีรีส์ “LA PLUIE THE SERIES ฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอ” ทางช่อง ONE 31 และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเปิดตัวกันอย่างคับคั่ง อาทิ คุณต๊อด ปนพงศ์ ไขแสง , คุณโต้ง สุรวิชญ์ เรืองยศ, คุณพินทุ์สุดา ตันไพเราะห์ , คุณปานพิมพ์ เตชะธนชัยพัฒน์ , คุณจูน นาตาชา มณีสุวรรณ,คุณแม๊ก จิรายุธร คันทยศ ,คุณตาล กชกร แหเลิศตระกูล, คุณมายส์ แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา ,คุณโอบอุ้ม ชุมสาย ณ อยุธยา , และคุณเปียโน ศุภกฤต เพ็ชรพล ฯคุณพิธจักษณ์ ยศวรนนท์ Deputy CEO บริษัท แฟนส์ลิงค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด กล่าวถึงการเปิดตัวสินค้าในครั้งนี้ว่า “Kieslect เป็นสมาร์ทวอชยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับดีไซน์ไปพร้อมๆ กับฟังก์ชั่นในการใช้งาน ที่พัฒนาให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ทุกเพศทุกวัย ด้วยคอนเซปต์ “Select Your Style” ซึ่งจัดว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแบรนด์นี้ โดย Kieslect เองก็มีประสบการณ์ในสายการผลิตสมาร์ทวอชมามากว่า 20 ปี จึงทำให้ผู้ใช้งานทุกท่านสามารถมั่นใจได้ทั้งในคุณภาพ และการออกแบบของแบรนด์ที่สวย และแตกต่าง สำหรับการเปิดตัวแบรนด์ Kieslect ในวันนี้เราเลยหยิบเอา 2 รุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง คือ Kieslect KS Pro และ Kieslect Lora Pro ซึ่งทั้งสองรุ่นมาพร้อมฟังก์ชั่นที่ครบครัน ในคุณภาพและราคาที่จับต้องได้ พร้อมกับดีไซน์ที่แตกต่างน่าสนใจ เชื่อว่าต้องถูกใจทุกคนแน่นอนครับ”Kieslect นาฬิกาอัจฉริยะ Smart calling watch ได้ส่ง 2 รุ่นใหม่ ในชื่อ KS Pro และ Lora Pro ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งาน การดีไซน์ที่ลงตัว ในราคาที่จับต้องได้ ภายในมีฟังก์ชันการใช้งานที่จำเป็น เช่น การรับสายโทรเข้า-โทรออก คุยโทรศัพท์ผ่านตัวเรือนนาฬิกา, เชื่อมต่อ Bluetooth 5.2 ให้การสนทนาที่คมชัด, รองรับการสั่งงานด้วยเสียง (AI Voice Assistant), โหมดออกกำลังกาย 100 โหมด พร้อมทั้งตัวช่วยดูแลด้านสุขภาพ ฟังก์ชันวัดอัตราการเต้นของหัวใจ วัดออกซิเจนในเลือด เป็นต้นนาฬิการุ่น KS Pro และ Lora 2 เริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วผ่านช่องทาง Lazada : http://bit.ly/3SFnb2x Shopee : http://bit.ly/3Y4NCQt และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/KieslectTH/