"แพท วงKLEAR" เผยภาพพรีเวดดิ้ง เตรียมจูงมือแฟนหนุ่มเข้าประตูวิวาห์อีก 2 อาทิตย์

เตรียมสละโสดอีกคนแล้ว เพราะล่าสุดนักร้องสาว "แพท วงKLEAR" หรือ "แพท รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย" เตรียมเข้าพิธีวิวาห์กับแฟนหนุ่มดีกรีสถาปนิก ในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า หลังคบหาดูในกันมานานเกือบ 10 ปีโดย "แพท วงKLEAR" ได้ออกมาโพสต์ภาพพรีเวดดิ้งคู่กับแฟนหนุ่มลงในอินสตาแกรม พร้อมข้อความว่า "การเดินทางครั้งใหม่จะเริ่มต้นขึ้นในอีก 2 วีคแล้วววว In every darkness, in every sky, across the universe, my soul remembers you before I did You are my light, baby."งานนี้ก็มีเพื่อนๆ นักร้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีล่วงหน้ากับนักร้องสาวกันเป็นจำนวนมาก