"พีท ทองเจือ" ลงภาพครอบครัว บอกของขวัญอันล้ำค่าคือสิ่งนี้

ยังถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์ สำหรับ "อชิ อชิรวัตติ์" กับ "มิย่า พิชชา" หลังถูกโยงเป็นคู่รักวัยทีนเลิกกัน ซึ่งต่อมา "โบ ชญาดา" แม่ของ "อชิ" ได้โพสต์คลิปบรรยากาศงานปาร์ตี้พร้อมหน้าคนในครอบครัว แต่งานนี้ก็มีแฟนๆตาดีซูมไปที่แบ็กดรอปในงานดังกล่าว ซึ่งมีป้ายเขียนข้อความไว้ว่า “Miya'sweet 17” ซึ่งเป็นการจัดงานวันเกิดให้ "มิย่า" แต่ดูเหมือนไร้เงาเจ้าของวันเกิด จนทำให้หลายคนสงสัยหรือนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ "อชิ" ร้องไห้หรือเปล่าล่าสุด "พีท ทองเจือ" พ่อของ "น้องมิย่า" ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวบ้าง ด้วยการโพสต์ภาพครอบครัว พร้อมแคปชั่น "My precious gifts while am on this #planetearth @miya_thongchua @seya_thongchua @seya_thongchua @rotor_thongchua #earthlings" ซึ่งแปลความหมายว่า “ของขวัญอันล้ำค่าของฉันคือสิ่งนี้”