“หลัวเจิ้ง” แฮปปี้บินไทยร่วมงานแฟนมีต ลั่นอยากเที่ยวภูเก็ต - ชอบกินชาเย็น

เป็นอีกหนึ่งหนุ่มฮอตจากแดนมังกร ที่สาวไทยกำลังกรี๊ดกร๊าดกันอยู่ในขณะนี้ สำหรับนักแสดงหนุ่มสุดหล่อเจ้าของฉายาหรือโดยหนุ่มหลัวเจิ้งมีผลงานสร้างชื่อมากมาย อาทิ Make My Heart Smile (ยิ้มให้รัก จากหัวใจ), Time to Fall in Love (ถึงคิวรัก ยัยบล็อกเกอร์), Perfect Mismatch (รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง) และเรื่องล่าสุดของ iQIYI (อ้ายฉีอี้) อย่าง Skip A Beat (จังหวะหัวใจกลายเป็นเธอ) และจากความฮอตที่ใครๆ ก็หลง ก็ทำให้เจ้าตัวเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆ แถมยังได้ขึ้นแท่นเป็นของแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) แพลตฟอร์มสตรีมมิงอันดับ 1 ในจีนอีกด้วยล่าสุดได้บินลัดฟ้ามาหาแฟนไทยแบบใกล้ชิด ในงานแฟนมีตติ้งเมื่อวันเสาร์ที่ 8 ก.ค.66 ณ ลานบีคอน 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งบรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และอวบอวลไปด้วยความรักของแฟนๆ …เพราะโอกาสดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ ทางทีมข่าวเลยไม่รอช้า ที่จะขอสัมภาษณ์พระเอกหนุ่มแบบเอ็กซ์คลูซีฟ มาให้แฟนๆ ได้ฟินกันพอกรุบกริบ ถึงการมาไทยในครั้งนี้ และอาหารไทยที่ชอบทาน รวมถึงไลฟ์สไตล์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ที่ต้องเป็นคนสนิทกันเท่านั้นที่รู้โดยได้เริ่มการสัมภาษณ์ ด้วยการทักทายเป็นภาษาไทยว่าก่อนจะเผยว่าครั้งนี้ เป็นการมาประเทศไทยเป็นครั้งที่สองแล้ว และถ้ามีเวลาว่าง 1 วัน ก็อยากจะไปเที่ยวภูเก็ตอีกครั้ง หลังเคยไปตอนมาถ่ายงานที่ไทยครั้งแรกเมื่อปี 2018“นี่เป็นครั้งที่สองครับ ที่ได้มาที่ประเทศไทย ครั้งแรกที่มาคือปี 2018 มาทำงานที่ภูเก็ตครับ แต่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลย รอบนี้ก็เลยหวังว่าจะได้เที่ยวครับ ถามว่าประทับใจอะไรในภูเก็ตบ้างไหม คือครั้งที่แล้วมาถ่ายงาน ผมถ่ายที่ตรงริมผาครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหน แต่มันเป็นทะเลในช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตก ซึ่งสวยมากๆ จนรู้สึกว่าอยากจะอยู่ที่นั่นตลอดเลยครับ ถ้ามีเวลาว่าง 1 วัน ก็อยากจะไปภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งครับ อยากไปทะเล อยากไปขี่เจ็ตสกี เพราะผมชอบกีฬาแบบเอ็กซ์ตรีมครับ”“ต้มยำกุ้งครับ แล้วก็ผัดไทย แล้วก็ช้าง (ยิ้ม) แต่ถ้าให้เลือก 3 อันดับอาหารที่อยากทาน อันดับหนึ่งก็คือต้มยำกุ้ง อันดับที่สองคือผัดไท ส่วนสามอันดับที่สามคือข้าวผัดสับปะรดครับ แต่นอกจากนี้ก็มีข้าวเหนียวมะม่วง โรตี แล้วก็ชาไทยด้วยครับ มันอร่อยมากๆ”“เล่นเกม ออกกำลังกาย แล้วก็ออกไปขับรถเล่นครับ ผมไม่ได้เป็นสายปาร์ตี้ เพราะคนเยอะมันหนวกหู”“ตอนออกไปเที่ยว ผมก็ใส่แมสก์ ใส่หมวกครับ ก็ไม่มีใครรู้นะ มันก็ทำให้ผมรู้สึกอิสระและผ่อนคลายดี เหมือนได้ไปรับพลังธรรมชาติ ถามว่าเคยมีแฟนๆ จำได้แล้วเข้ามาทักบ้างไหม ก็ไม่มีครับ เพราะผมไปเที่ยวป่า ไม่มีคนเลย (หัวเราะ)”“น่าจะเป็นตอนหัวร้อน เวลาเล่นเกมครับ (ยิ้ม)”“ภาพนั้นเป็นตอนที่ผมไปเที่ยวกับทีมงานครับ แล้ววันนั้นลมแรงมาก พัดจนล้มมันกางและปลิวไปเลย ก็เลยคิดว่างั้นถ่ายรูปเก็บไว้สักรูปแล้วกัน”“ก็ต้องผ่อนคลาย แล้วก็ทำจิตใจให้สบายก่อนครับ แล้วค่อยมานั่งคิด ว่าจริงๆ แล้วเราไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อเราคนเดียวนะ เรายังมีครอบครัว มีคนที่อยู่ข้างหลัง เราก็ต้องคิดถึงคนอื่นด้วย เพราะผมเป็นคนรักครอบครัวมากครับ (ยิ้ม)”“ทุกเรื่องมันจะผ่านไปได้ครับ เราก็แค่ต้องเดืนหน้าต่อไปเรื่อยๆ ทีละก้าวๆ ทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ครับ (ยิ้ม)”“น่าจะเป็นบท โจวจือเฝ่ย ในเรื่อง Perfect Mismatch (รักเกินต้าน ประธานจอมหยิ่ง) ครับ เป็นบทประธานที่มีความเฮฮาหน่อย มีบุคลิกคล้ายๆ กับสุนัทพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี ซึ่งเหมือนกับผม ที่อยู่ต่อหน้าเพื่อนๆ ก็จะเฮฮาเหมือนกัน”“อยากเล่นบทตัวร้ายครับ เป็นตัวร้ายที่หักมุมตอนจบ แบบเปิดเรื่องมาอาจจะเป็นเด็กผู้ชายเรียบร้อย หรือน่ารักใสๆ แต่ตอนจบมาเฉลยว่าเป็นตัวลาสบอสของเรื่อง ประมาณนี้ครับ เพราะผมชอบบทที่ค่อนข้างซับซ้อนหน่อย”“(ทำท่าตบกลับ) ถ้าเป็นในเรื่อง Skip a Beat (จังหวะหัวใจกลายเป็นของเธอ) ที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้นะครับ ใน 3 อีพีแรกจะเห็นว่าพระเอกอย่าง กู้อี้ ประธานจอมเย็นชาเนี่ย นิสัยไม่ไหวเลย ไม่ได้เลย ถ้าผมเป็นนางเอกก็คือตบกลับแล้ว (หัวเราะ)”และก่อนจบการสัมภาษณ์ก็ได้ปิดท้ายด้วยการอ้อนแฟนๆ เป็นภาษาไทย กับประโยคที่ว่า