ทำเอาแฟนๆ เป็นห่วงกันยกใหญ่ เมื่อนักร้องสาว "วันเดอร์เฟรม" หรือ "เฟรม ศุภัคชญา สุขใบเย็น" ออกมาโพสต์คลิปถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลหลังประสบอุบัติเหตุขณะถ่ายทำ MV ส่งผลให้ได้รับบรดเจ็บเป็นอย่างมากโดย "วันเดอร์เฟรม" ได้เผยภาพข้อเท้าที่พันผ้าไว้ พร้อมแคปชั่น "I broke my ankle while shootin music video in China ถ่ายMvที่จีน เต้นจนข้อเท้าหัก" ท่ามกลางเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามากำลังใจขอให้เธอหายป่วยไว