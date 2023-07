Come Back & welcome วิบี้ไลฟ์จัดหนักขนทับศิลปินมาไลฟ์สดเพียบ แฟรงค์ ธนัตถ์ศรันย์, Element Starhunter, Cosmos เตรียมเสิร์ฟความสนุก

จากปรากฏการณ์สั่นสะเทือนวงการแอปไลฟ์ ในปีที่ผ่านมา ที่แอปพลิเคชั่นชื่อดังได้มีการร่วมงานกับเหล่า ดารา นักแสดง มากมาย อาทิจากเวทีประกวดมิสแกรนด์ 2022 ,นักแสดงนำจากซีรีส์ นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ ,จากซีรีส์อัยย์หลงไน๋ ,นักแสดงและนักร้อง ,นักแสดงนำจากซีรีส์ อย่าเล่นกับอนล Bed Friend Series และนักแสดงนำจากซีรีส์บรรยากาศรัก เป็นต้นที่ผ่านมาแอปพลิเคชั่น Vibie live ได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษให้กับ ศิลปินและแฟนคลับได้เล่นร่วมกัน อย่าง การส่งสติ๊กเกอร์ตาม Mission การแกล้งศิลปิน , การส่งลอยข้อความพิเศษ เพื่อพูดคุยกับศิลปินอย่างใกล้ชิด , การโหวตเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้ามาดูไลฟ์สดที่ Studio กันอย่าง Exclusiveนอกจากนี้ทาง Vibie Live ได้ทำเซอร์ไพร์สให้กับศิลปิน และ แฟนคลับที่มีคะแนนสะสม Candy สูงสุดในเดือนนั้นๆ ขึ้นป้าย LED MBK ไปเลย เพื่อเป็นการขอบคุณแฟนคลับในการร่วมสนุกกิจกรรมกับทาง Vibie Live โดยที่ผ่านมามีศิลปินที่ได้ขึ้นป้าย อย่าง ศิลปินคู่จิ้น ต้าอู๋ห์ออฟโรด จาก Laz1 , เนย (NoeyKanteera) , น้ำหนึ่ง (NamneungMilinD) , เน็ตแจมส์ , ชาล็อตตออสติน รองอันดับ5 𝗠𝗶𝘀𝘀 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝟮𝟬𝟮𝟮 , ต้าวหยอง จาก ระเบียบวาทะศิลป์และมาในครึ่งปีหลังนี้ Vibie Live ได้เปิดตัวแคมเปญ “Artis Live” ที่จะมาไลฟ์พูดคุยพบปะกับแฟนๆ เป็นประจำในแอปพลิเคชั่น Vibie Live เท่านั้น ประเดิมด้วย 3 ศิลปิน นำทัพมาด้วย คุณแฟรงค์ ธนัตถ์ศรันย์ นักแสดงหนุ่มที่โด่งดังจากซีรีส์ “เพราะเราคู่กัน”ตามด้วย 5 หนุ่ม หน้าหล่อสไตล์ K-POP วง Element Starhunter เจ้าของเพลง TIKITAKATA และ 12 สาวจากวง Cosmos เจ้าของเพลง ชอบใช่มะ! (YOU GET LUCKY)จากค่าย Starhunter ที่พกความสดใสจัดเต็มให้แฟนด้อมได้หายคิดถึงผ่านไลฟ์สดในแอปพลิเคชั่น Vibie นอกจากความสดใสขี้เล่นแล้ว ในการไลฟ์สดทุกครั้งศิลปินได้เตรียมมินิกิจกรรมให้ชาวแฟนด้อมได้ร่วมสนุกอีกด้วยงานนี้ Vibie พร้อมมอบความสนุกสุดมันส์ฮา ผ่านหน้าจอมือถือของแฟนคลับทุกคนแล้ว ตลอดทั้งเดือน กรกฏาคม 2566 นี้ แฟนคลับสามารถเข้ามาพูดคุยกับศิลปินที่ชื่นชอบ หรือ เข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมได้ เพียงกดดาวน์โหลด Application “Vibie เพื่อนใหม่Live สนุก” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปล.นอกจากนี้แฟน T-Pop และแฟนซีรีส์ เตรียมรอติดตามศิลปิน ดารา คนอื่น ๆ ที่กำลังจะมาร่วม Campaign นี้อีกมากมาย เพราะฉะนั้นโหลดแอปฯ ไว้รอเลย ศิลปินที่คุณชื่นชอบ อาจจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแอป Vibie Live ก็ได้น้าา ไม่อยาก เหงา อยากมีความแต่สนุก อยากขำกับมุกตลก ต้องแอปไลฟ์สด Vibie Live. แล้วพบกัน