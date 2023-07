สุดปัง! พระเอกหนุ่มซุป'ตาร์จากประเทศลาว ‘เทเลอร์ ศรีสมบัติ’ คว้ารางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมจากเวที Asia Top Awards 2023

มาแรง! เลยทีเดียวสำหรับ พระเอกหนุ่มซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังจากประเทศลาวที่ฝากผลงานทั้ง งานนายแบบ นักร้อง นักแสดง ด้วยบุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส อัธยาศัยดี หล่อ น่ารักไม่แพ้พระเอกไทยเลย และตอนนี้ก็ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงไทยเต็มตัว โดยเป็นศิลปินภายใต้บ้าน Me Sound Record โดย CEOเตรียมออกซิงเกิ้ลเพลงให้เราได้ฟังในเร็วๆ นี้ พร้อมผลงานการแสดงอีกด้วย ล่าสุดเทเลอร์ เพิ่งคว้ารางวัล นักแสดงยอดเยี่ยมจากประเทศลาว Best Actor from Lao จากเวที Asia Top Awards 2023 สุดยอดบุคคลและองค์กรในระดับเอเชีย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ หอประชุมกองทัพอากาศ(ทองใหญ่)สำหรับงาน Asia Top Awards 2023 จัดขึ้นโดย ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC) และสมาคมการค้านักธุรกิจสากล (WTA) เพื่อเชิดชูบุคคลอันทรงเกียรติที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าแห่งเอเชีย โดยมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมองเห็นถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของคนในทวีปเอเชีย จนเกิดเป็นความร่วมมือกันในรูปแบบขององค์กรร่วมที่ไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งขึ้นโดยมองเห็น ศักยภาพทั้ง 5 ด้านของเอเชีย ที่ประกอบไปด้วย ด้านอุตสาหกรรมบันเทิง ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านวัฒนธรรมกับ Soft power ซึ่งทุกด้านต้องทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ บนพื้นฐานของการสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้บุคลากรอันทรงคุณค่าในการพิจารณา คัดสรร คัดเลือก เพื่อให้ได้ “บุคคลอันทรงเกียรติ” ที่จะได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า ดังกล่าวติดตามเจ้าตัวได้ที่ https://instagram.com/teler_sisombath?igshid=MzRlODBiNWFlZA==