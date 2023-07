สุดภูมิใจ“กวาง กมลชนก” อวดโฉมลูกสาว “น้องเนย” สวยมากในชุดนิสิต วิศวะ จุฬาฯ

เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างและอย่างยิ่ง เมื่อลูกสาวสุดที่รักสามารถสอบเข้า The International School of Engineering(ISE) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสาขา Robotic and Artificial Intelligence Engineering (Robot and AI) และทำคะแนนได้สูงจนได้เป็นนักเรียนทุนเรียนดีล่าสุดคุณแม่กวาง ก็ได้ออกมามาโพสต์ภาพลูกสาวในชุดนิสิตสาวเต็มตัว พร้อมแคปชั่นว่าท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงและแฟนๆ แห่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของน้องเนยกันอย่างล้นหลามว่า สวยเหมือนคุณแม่เลยค่ะ,เก่งที่สุดค่ะ,น้องเนยใส่ชุดนิสิตแล้วน่ารักจังเลยค่ะพี่กวาง ยินดีกับครอบครัวพี่กวางด้วยนะคะ,แต่งชุดนิสิตแล้วสวยน่ารักสมวัยเลยสาวน้อยคนเก่งชื่นชมจริงๆค่ะ,น้องเนยพอใส่ชุดนักศึกษา ดูโตเป็นสาวเลยค่ะ น่ารักมากกก,สวยใสน่ารักมากๆๆๆเลยลูก ขอให้มีความสุขกับชีวิตนิสิตนะคะ ฯลฯ