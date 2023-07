“Olivia Rodrigo” ส่งซิงเกิลใหม่ “vampire” จากอัลบั้มที่ 2 “GUTS” ที่แฟนเพลงรอคอย

ศิลปินซูเปอร์สตาร์เจ้าของรางวัลแกรมมี่อย่าง “Olivia Rodrigo” เตรียมปล่อยอัลบั้มใหม่ “GUTS” ในวันที่ 8 กันยายนนี้ ซึ่งเธอยังคงร่วมงานกับโปรดิวเซอร์คู่ใจอย่าง “Daniel Negro” ที่เคยร่วมงานกับเธอในอัลบั้มเดบิวต์อย่าง “SOUR” ที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม พร้อมยอดขายระดับ 4x แพลทินัมOlivia Rodrigo ได้กล่าวถึงอัลบั้มต่อไปของเธอว่า “สำหรับฉัน อัลบั้มนี้ต้องการเล่าเรื่องราวความเจ็บปวดจากการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และพยายามนิยามตัวตนของฉัน ณ จุดหนึ่งของชีวิต” และ “ฉันรู้สึกราวกับว่า ฉันเติบโตขึ้นถึง 10 ปี โดยเฉพาะตอนอายุ 18-20 ปี มันช่างเป็นช่วงเวลาที่อึดอัด และเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ฉันมองว่า มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติเท่านั้น และหวังว่า อัลบั้มนี้จะสะท้อนมุมมองภายในความคิด และจิตใจของฉันให้ทุกคนรับรู้ได้”สำหรับ “vampire” เป็นซิงเกิลแรกจากอัลบั้มใหม่ของเธอได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโต และความมั่นใจในตัวเองที่เห็นได้อย่างชัดเจนซิงเกิล vampire มาพร้อมมิวสิกวิดีโอที่กำกับโดย Petra Collins เสิร์ฟเป็นน้ำจิ้มให้แฟนเพลงได้ฟังก่อนอัลบั้มใหม่จะปล่อยออกมาในวันที่ 8 กันยายนนี้สำหรับ Olivia Rodrigo (โอลิเวีย โรดริโก) ยังคงครองใจแฟนเพลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เธอปล่อยเดบิวต์ซิงเกิลฮิตอย่าง “drivers license” เมื่อเดือนม.ค. ปี 2021 ซึ่งเพลงดังกล่าวเปิดตัวอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard Hot 100 และกลายเป็นเพลงแรกในประวัติศาสตร์ที่มียอดสตรีมบน Spotify สูงถึง 80 ล้านสตรีม ในเวลาเพียง 7 วัน และปัจจุบัน“drivers license” มียอดขายซิงเกิลระดับ 5X แพลทินัม ในสหรัฐฯ และกลายเป็นเพลงที่สร้างชื่อให้ทั่วโลกได้รู้จักเธอ ในขณะที่อีกเพลงจากอัลบั้มเดียวกัน อย่าง “good 4 u” ก็มียอดขายระดับ 4X Platinum และ “déjà vu” ก็มียอดขายระดับ 3X แพลทินัมอัลบั้ม “SOUR” เปิดตัวที่อันดับ 1 บนชาร์ต Billboard 200 และกลายเป็นอัลบั้มเดบิวต์ที่ติดท็อป 10 บนชาร์ตดังกล่าวได้นานที่สุดในศตวรรษที่ 21 และเป็นอัลบั้มแรกที่สามารถติดท็อปชาร์ตเป็นเวลานานนับปีได้ ไม่เพียงเท่านั้น “SOUR” ยังเป็นอัลบั้มที่ติดอันดับ 1 บนชาร์ตในหลายประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักร แคนาดา ไอร์แลนด์ นอร์เวย์ ฮอลแลนด์ สวีเดน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และยังทำลายสถิติ เป็นอัลบั้มของศิลปินหญิงที่มียอดสตรีมมากที่สุด (ในรอบ 1 สัปดาห์) บน Spotifyนอกจากนี้ อัลบั้ม “SOUR” ยังได้รับการขนานนามจากนิตยสาร “Rolling Stone” ว่า “เป็นอัลบั้มอันดับ 1 แห่งปี 2021” ในขณะที่หนังสือพิมพ์ “The New York Times” กล่าวว่า อัลบั้มนี้เป็นหนึ่งในอัลบั้มที่ดีที่สุดในเวลานั้น “โอลิเวีย” ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมีมากถึง 7 สาขา ซึ่งเธอได้คว้าถึง 3 สาขาใหญ่มาครองได้แก่ “Best New Artist,” “Best Pop Vocal Album,” และ “Best Pop Solo Performance” ในงานแกรมมีครั้งที่ 64นอกจากนี้ “โอลิเวีย” ยังถูกยกย่องว่าเป็น “Best New Artist” โดย “American Music Awards” ในขณะที่ “Billboard” ได้ยกเธอเป็น “Woman of the Year” ในงาน “Women in Music Awards 2022” ส่วน “ASCAP Pop Music Awards” และสื่อดังอย่าง “Variety Hitmakers” ได้ยกให้เธอเป็น “Songwriter of the Year” มากไปกว่านั้น เธอยังได้รับรางวัลจาก “Billboard” 7 รางวัล “Brit” และ “Juno” อย่างละ 1 รางวัล รวมทั้ง “NME” อีก 1 รางวัล ในขณะที่ภาพยนตร์สารคดี “Olivia Rodrigo: driving home 2 u (a SOUR film)” ได้คว้ารางวัล “Best Music Documentary” จากงาน “MTV Movie & TV Awards 2022” เช่นกัน และในปี 2022 ที่ผ่านมา “โอลิเวีย” ได้ทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกเป็นครั้งแรก โดยทัวร์นี้ได้ขายบัตรจนหมดเกลี้ยง ทั่วทั้งในอเมริกาเหนือและยุโรป