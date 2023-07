“แม็กซีน” ไอดอลกินผัก-รักษ์โลก ชวนสายกรีนเที่ยวงาน Better Futures Market ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 4 สาขา ตั้งแต่วันนี้ ถึงปลายปี 2566

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน เดินหน้าตามวิสัยทัศน์ Imagining better futures for all สู่เป้าหมาย NET Zero 2050 ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ CPAC Green Solution จัดงาน Better Futures Market 2023 ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์สายกรีน ทั้งกิน-อยู่-ช้อป อร่อยกับซูเปอร์ฟู้ดและอินโนเวชันฟู้ดส์ พบโซลูชันยกระดับการอยู่อาศัย ช้อปผลิตภัณฑ์ใช้ในบ้านจากธรรมชาติ สินค้าแฟชั่นแนว Upcycling สุดเท่ และสินค้ารักษ์โลกต่างๆ รวมมากกว่า 500 ไอเทมเด็ด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 4 สาขา เริ่มสาขาแรกที่เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 5 ก.ค. 66 – 11 ก.ค. 66 โดยมี KOL และเพจเฟซบุ๊กสายกรีน ร่วมชมงานมากมาย อาทิ เพจ Space Story เพจ Konggreengreen เพจ Dao healthy dairy เพจ go green girl และ แม็กซีน - อินทิพร แต้มสุขิน สาวสวยสายรักสุขภาพ และรักษ์โลก ที่จะพาทุกคนมาทัวร์ในงานนี้“อยากดูแลโลกมากกว่านี้แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง มาลองหาไอเดียกันที่งาน Better Futures Market ในงานมีนวัตกรรมสุดสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน ของใช้ในชีวิตประจำวันของเรา ที่ล้วนเป็นมิตรต่อโลก เดินเพลินๆ ได้เรียนรู้อะไรเยอะเลย มีอะไรน่าสนใจบ้าง ตามมาส่องกับแม็กซีนกันเลยค่ะ”งานนี้จัด 2 โซน เชื่อมต่อกัน เริ่มจากโซน Central Court ในคอนเซ็ปต์ Live Better และ Shop Better• พบกับ CPAC GREEN SOLUTION ที่จะช่วยยกระดับการอยู่อาศัยแบบครบจบที่เดียว โดยให้คำปรึกษา ทั้งงานตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซมบ้านอย่างครบวงจร อาทิ CPAC Floor Solution - Stamped Concrete “บริการพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย” ก่อสร้างรวดเร็ว ประหยัดแรงงาน ลดเศษวัสดุในไซต์งาน พร้อมแนะนำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อโลกจากคอนกรีตคาร์บอนต่ำ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก(CO2) ในกระบวนการผลิตได้อย่างน้อย 25 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร(คิว)• Sweepy ของใช้ภายในบ้าน ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้กวาดจากดอกหญ้า และตระกร้าสานจากใบฟางแท้• SWOOP BUDDY แพลตฟอร์มออนไลน์ แลกเปลี่ยนเสื้อผ้าแฟชั่นมือสอง ที่ดึงมาสู่ On-Ground ให้ง่ายต่อการส่งต่อและแลกเปลี่ยนเสื้อผ้าสุดเลิฟ กับเพื่อนๆ ร่วมกันสร้าง Sustainable Fashion• Earthology Studio แบรนด์แฟชั่นสุดเท่โดยดีไซเนอร์คนไทย สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ถักทอจากเส้นใย รีไซเคิล ของขวดพลาสติก ใบสับปะรด และก้านกัญชง ให้เป็นไอเทมสุดชิค ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า และหมวกดีไซน์เก๋ เหมาะกับสายแฟ (ชั่น) ที่แคร์โลก• Joie Period Care ถ้วยอนามัย แบรนด์คนไทย ทำจากซิลิโคนเกรดการแพทย์ 100% เป็นมิตรกับสาวๆ ผู้เริ่มต้นใช้ และสิ่งแวดล้อมเดินต่อเนื่องมาที่ โซน Beacon 2 เพื่อ Eat Better ได้อีทคลีนอย่างอร่อย กับเมนูรักษ์โลกที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อโลก จัดเต็มทั้ง Superfood, Plant-Based, ของว่างแบบคลีน และอาหารสุดว้าวจากนวัตกรรมสุดล้ำ อาทิ• Melting Planet Ice-cream ของ Ampersand Gelato ไอศกรีมลูกโลกสุดคิ้ว สื่อถึงการดูแลรักษาโลกอย่างยั่งยืน เบสรสชาติ เป็นนมออร์แกนิก สีฟ้ามาจากบลูสไปรูลิน่า (Blue Spirulina) สื่อถึงท้องฟ้า และทะเล ส่วนสีเขียว สื่อถึงการรักษาทรัพยากรต้นไม้ในโลก ใช้ผำหรือวูฟเฟีย (Wolffia globosa) พืชน้ำขนาดเล็ก คุณค่าสูงระดับ superfood ที่มีโปรตีน เกลือแร่ วิตามินสูง โดยเฉพาะ B12 และเหล็ก แคลอรี่ต่ำ• BUM RUNG SUUK artisan natural honey ‘บำรุงสุขฟาร์ม’ ผู้ก่อตั้งคือนักสะสมน้ำผึ้ง หนึ่งในไม่กี่คนของเมืองไทย ที่มีน้ำผึ้งป่าไม่ต่ำกว่า 130 รสชาติ มาจากแต่ละป่านานาพรรณ มีรสชาติ ความหอมต่างกัน โดยรับมาจากชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศในโซนนี้ยังมีแบรนด์ต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อสร้างสรรค์อาหารและสินค้า สู่ความยั่งยืน อาทิ• Flo Wolffia “ไข่ผำ” ซูเปอร์ฟู้ดจากพืชน้ำ แหนวูฟเฟีย พืชจิ๋วที่อัดแน่นด้วยสารอาหารระดับซูเปอร์ฟู้ด โฟล วูฟเฟีย เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้สูง โปรตีน เหล็ก แคลเซียม และสังกะสี ปลูกโดยนวัตกรรมเพาะเลี้ยง ที่ดูดซับ Co2 รับประทานง่าย เข้าได้กับอาหารทั้งคาวหวาน ช่วยเพิ่มรสสัมผัสและความอร่อยให้แก่อาหารจานโปรด• NIMNIM innovation food สุดยอดโปรตีนจากไข่ขาว นวัตกรรมครั้งแรกของโลก การันตีจากรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2564 กับผลิตภัณฑ์ เส้นไข่ขาว เส้นหมี่ไข่ขาว เส้นสปาเกตตีไร้แป้ง และไข่มุกไข่ขาว ทำอาหารจากไข่ขาวเพิ่มรสชาติอร่อย อุดมด้วย โปรตีน “อัลบูมิน” ย่อยง่าย ร่างกายดูดซึมได้เกือบ 100% มีกรดอะมิโนจำเป็นทั้ง 9 ชนิด แพ้กลูเตน สายคีโตก็รับประทานได้• Sesamilk น้ำนมงาแท้ 100% รายแรกของโลก กับนวัตกรรมอาหารรูปแบบใหม่ ที่สามารถสกัดคุณค่าจากเมล็ดงา Sesamin มาอยู่รูปแบบของน้ำนม ดื่มง่าย ได้ประโยชน์แบบเต็มๆ• Civic AgroTech Co.,Ltd. เฟอร์นิเจอร์ที่ปลูกผักได้ เพิ่มสีเขียวให้บ้าน หรือ สำนักงานด้วยนวัตกรรม กับเครื่องปลูกผักและต้นไม้อัตโนมัติ ที่ใช้แสงประดิษฐ์ LEDs ในการปลูก แทนแสงอาทิตย์กิน-อยู่-ช้อป แบบรักษ์โลก ได้ในงาน Better Futures Market 2023 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 4 แห่ง เริ่มแล้วที่เซ็นทรัลเวิลด์ (5 ก.ค. 66 – 11 ก.ค. 66) เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ (3 ส.ค. 66 – 9 ส.ค. 66) เซ็นทรัล พระราม 3 (14 ก.ย. 66 – 20 ก.ย. 66) และเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ (ปลายปี 2566) ช้อปในงานลุ้นรับรางวัลมากมาย ต่อที่ 1 ช้อปครบ 500 บาท ร่วมสนุก ลุ้นรับฟรี! Melting Planet Ice cream จาก Ampersand Gelato หรือรางวัลจากพันธมิตร (ของรางวัลมีจำนวนจำกัด สำหรับ 250 ท่านแรกตลอดรายการ) ต่อที่ 2 ช้อปครบ 1,000 บาท รับฟรี กระเป๋าผ้าเส้นใยรีไซเคิล จาก Earthology Studio (ของรางวัลมีจำนวนจำกัด สำหรับ 100 ท่านแรกตลอดรายการ)ข้อมูลเพิ่มเติม: https://campaign.centralpattana.co.th/BetterFuturesMarket/ รับชมวิดีโอ: มาร์เก็ตนี้มีแต่ความรัก [ษ์] ที่งานBetter Futures Market 2023https://www.facebook.com/watch/?v=6313268912125834&ref=sharing