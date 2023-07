หน้าไม่เหมือนไม่เป็นไร! สตั้นแมนใส่หน้ากาก "แฮร์ริสัน ฟอร์ด" แสดงฉากแอ็กชั่น Indiana Jones ภาคล่าสุด

บางครั้งหนังต้องเลือกคนที่มีหน้าตาคล้ายนักแสดงมารับบทแทนในฉากเสี่ยงตาย หรือบางครั้งก็ใช้เทคนิคพิเศษทางคอมพิวเตอร์ลบ และเปลี่ยนแปลงใบหน้าแต่สำหรับผู้สร้างเลือกที่จะใช้เทคนิคแบบบ้าน ๆ ด้วยการให้นักแสดงสวมหน้ากากยางในการถ่ายทำแทนซึ่งก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฮอลลีวูดใช้เทคนิคแบบนี้ แต่หนังหลาย ๆ เรื่องก็อาศัยหน้ากากแบบนี้เช่น รวมถึงหนังชุด Fast ด้วยอย่างไรก็ตามมีข่าวว่าหน้าแบบนี้มีความเสี่ยงสำหรับอุบัติเหตุอยู่เหมือนกัน และมีรายงานย้อนกลับไปในปี 2021 ว่าสตั๊นท์แมนคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยทางรถจักรยานยนต์ขณะสวมหน้ากากIndiana Jones and the Dial of Destiny นับเป็นการรับบทยอดนักผจญภัยของ ฟอร์ด เป็นครั้งสุดท้าย หลังจากสวมหมวกและแส้เป็นครั้งแรกใน Raiders of the Lost Ark ในปี 1981 โดนภาพยนตร์ “อินดี้” เรื่องสุดท้ายกำกับโดย James Mangold (Logan) ทำให้เป็นภาพยนตร์อินดี้เรื่องแรก ในแฟรนไชส์ที่ไม่ได้กำกับโดยสปีลเบิร์ก