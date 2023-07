SHU X The Manners – The Royal Ladies’ Collection in British Styles คอลเลคชั่นแห่งประวัติศาสตร์จาก SHU สู่ราชวงศ์อังกฤษ

ความภูมิใจครั้งสำคัญของ SHU GLOBAL (ชู โกลบอล) แบรนด์รองเท้าอันดับหนึ่งของไทย กับการนำเสนอคอลเลคชั่นแห่งประวัติศาสตร์ SHU X The Manners (ชู เอ็กซ์ เดอะแมนเนอร์) ที่เป็นการร่วมงานกันระดับข้ามประเทศของ SHU กับราชนิกูลที่โด่งดังมากแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ จากตระกูล The Manners ทั้ง 3 ท่าน อันได้แก่ Lady Violet, Lady Alice และ Lady Eliza ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ถูกยกย่องให้เป็นแฟชั่นไอคอนระดับชนชั้นสูงที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่หรูหราระดับแถวหน้าในวงการแฟชั่นอังกฤษLADY VIOLET DIANA LOUISE MANNERS (@mannersviolet) – พี่สาวคนโต นักธุรกิจแถวหน้าที่ประสบความสำเร็จ และยังโดดเด่นในฐานะนางแบบแฟชั่น และคอลัมน์นิสต์คนดังบนนิตยสารแถวหน้าในวงการ รวมถึงงานดีไซน์เนอร์ร่วมกับแบรนด์แฟชั่นระดับตัวท้อปแห่งวงการอีกหลากหลายแบรนด์LADY ALICE LOUISA LILLY MANNERS (@mannersalice) – พี่สาวคนกลาง หนึ่งในสุภาพสตรีที่มีสไตล์โดดเด่นที่สุดในวงสังคมแห่งลอนดอน หลากหลายด้วยความสามารถ ทั้งด้านงานสไตลิสต์ การเป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์ รวมถึงการเป็นนางแบบ ที่ปัจจุบันโดดเด่นในฐานะ personal shopper หรือที่ปรึกษาด้านแฟชั่น และนักเขียนที่มีคอลัมน์แฟชั่นของเธอเองใน THE SUNDAY TELEGRAPH แห่งประเทศอังกฤษLADY ELIZA CHARLOTTE MANNERS (@elizamanners) – น้องสาวคนเล็ก สาวสวยมากความสามารถแห่งวงค์ตระกูล ที่เป็นดาวเด่นประจำสังคมชั้นสูงของลอนดอน มีชื่อเสียงในด้านงาน อินทีเรียร์ดีไซน์ รวมไปถึงความสามารถด้านการร้องเพลงที่โดดเด่นน่าจับตามองแรงบันดาลใจสำหรับคอลเลคชั่น SHU x The Manners เพื่อนำเสนอคอลเลคชั่นสำหรับผู้หญิงที่ต้องการสัมผัสความหรูสไตล์อังกฤษแบบแท้จริง ทาง SHU ได้รับเกียรติอันสูงสุดจากราชนิกูลทั้ง 3 ท่าน ที่ร่วมกันออกแบบรองเท้าที่นำเสนอบุคลิกที่โดดเด่นของแต่ละท่านบนไลฟ์สไตล์ที่แท้จริงแบบราชวงศ์อังกฤษ ผสานกับความเชี่ยวชาญในงานฝีมือที่พิถีพิถันของ SHU สรรสร้างออกมาเป็นดีไซน์ที่เต็มไปด้วยความสง่างามและความประณีตที่ได้แรงบันดาลใจตามแบบสุภาพสตรีอังกฤษชั้นสูง หรูหราสง่างาม เพิ่มความทรงคุณค่าด้วยตราประทับที่เป็นเครื่องหมายจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์พระราชทานของตระกูล The Manners ที่เป็นลายฉลุรูปนกยูงสีทอง ที่ตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่สง่างามของดีไซน์ทั้งหมด โดยมีทั้งหมด 3 ดีไซน์ อันได้แก่SHU x THE MANNERS CELEB HEELS 2” SLINGBACK LADY VIOLET (Black, Multi Navy Tweed, Multi White Tweed) ดีไซน์ทรงพลัง เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจระดับสูงสุด รองเท้ารูปแบบทรงคุณค่าสง่างาม ออกแบบอย่างประณีตด้วยดีไซน์หัวแหลมแบบคลาสสิกและสายคาดเปิดด้านหลังที่เสริมเสน่ห์เย้ายวน แต่ยืดหยุ่นกระชับเพื่อความคล่องตัวในชีวิตประจำวัน ดีไซน์เพื่อให้รูปขาดูเพรียวสวยพร้อมความสูง 2 นิ้ว ประดับด้วยริบบิ้นดีไซน์ทรงคุณค่าที่ประทับตรานกยูง The Manners สีทองแวววาว ตัดเย็บจากผ้าทวีดทอมือต่างสีคล้ายไหมทอจากเส้นด้ายเนื้อละเอียดทอแน่นที่ให้ความรู้สึกหรูหรา ในขณะที่หนังซับในทำให้สัมผัสที่นุ่มสบาย อ่อนโยนทุกย่างก้าวที่เดินSHU x THE MANNERS SOFY SLIM SLINGBACK LADY ALICE (Nude, Black, Brown) ดีไซน์เปี่ยมเสน่ห์เพื่อความพิเศษแบบสาวสังคมชั้นสูง รองเท้าสีทูโทนที่ดูเก๋และสง่างาม โฉบเฉี่ยวด้วยดีไซน์คลาสสิคแบบสายคาดหลังที่โอบล้อมเรียวเท้าให้ดูเพรียวสวย ตกแต่งด้วยตราประทับลายฉลุรูปนกยูง The Manners สีทองแวววาวที่เพิ่มความทรงคุณค่าสไตล์ราชนิกูล ผลิตจากหนังแกะแท้ระดับพรีเมียม พื้นรองเท้านุ่มและยืดหยุ่นด้วยเทคโนโลยี SOFASHU® เอกสิทธิ์ของ SHU ที่ช่วยรองรับแรงกระแทกด้วยพื้นรองเท้าที่หนาถึง 5 มม. เหมาะกับทุกการเดินที่ยังเต็มไปด้วยสไตล์ที่ไม่เหมือนใครSHU x THE MANNERS SOFY SOFA LADY ELIZA (Navy Blue, Green, Burgundy) ดีไซน์เปี่ยมเอกลักษณ์ เพื่อไลฟ์สไตล์หรูหราระดับราชวงศ์รองเท้าที่ถูกออกแบบจากรองเท้าที่เป็นซิกเนเจอร์ของ SHU ที่เพิ่มความสวยด้วยการเล่นสีตัดกันบริเวณปลายเท้า เพิ่มความน่าสนใจและความสนุกให้กับดีไซน์ หรูหาตราประทับลายฉลุรูปนกยูง The Manners สีทองแวววาว ที่เป็นตราประจำตระกูล Manners ผลิตด้วยหนังแกะแท้คุณภาพพรีเมียม ออกแบบเน้นความเพรียวงามของปลายเท้า พื้นรองเท้านุ่มและยืดหยุ่นด้วยเทคโลโลยี SOFASHU® เอกสิทธิ์ของ SHU ที่ช่วยรองรับแรงกระแทกด้วยพื้นรองเท้าที่หนาถึง 5 มม. เพื่อทุกการเดินที่ต้องการความสบาย บนความสวยที่พร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้งานโดยทั้ง 3 ดีไซน์ มาพร้อมกล่องรองเท้าดีไซน์หรูหราพิเศษพร้อมถุงผ้าประทับตรา SHU X The Manners คุณภาพพรีเมียม และถุงกระดาษที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อประสบการณ์ระดับพรีเมียมจากคอลเลคชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ร่วมเปิดประสบการณ์ระดับพรีเมียมของ SHU X The Manners Creative Muse ได้แล้ววันนี้ ทั้งทาง SHU STORES ทุกสาขา SHU COUNTERES ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ & ช่องทาง ONLINE