“ฌอห์ณ จินดาโชติ” โพสต์ซึ้งครบรอบรัก 3 ปี “เพชร ภิพัชรา” ร่ายยาวตั้งแต่ประโยคแรก จนถึงมีกันและกันในวันนี้

เรียกว่าความรักเดินทางมาถึง 3 ปี แล้ว สำหรับพระเอกมากฝีมือกับคู่หมั้นสาวคนเก่งล่าสุดทั้งสองก็พร้อมใจกันโพสต์ภาพคู่สุดคลาสสิก พร้อมร่ายยาวข้อความสุดซึ้ง เผยความรู้สึกในวันพิเศษนี้จนคนโสดอิจฉา โดยบอกว่า“จาก3 ปีในวันนั้นเป็นต้นมา เพียงประโยคสั้นๆว่า "น้องเพชรมาอยุธยา บ่อยไหม ?" จนมาสู่ " ซึ่งกันและกันในวันนี้"เอาจริงๆชีวิตคู่ไม่ง่ายเลยนะเพชร ตั้งแต่ต้น เราไม่รู้หรอกว่า คนไหน จะคือ คู่ของเรา เพราะไม่มีป้ายบอกทาง หรือ คนชี้แนะ มันคือการให้โชคชะตาและประสบการณ์พาเราไป มันคือ การเสี่ยงโชคที่ไม่ได้ใช้เงินแต่ใช้เวลาและความรู้สึกเป็นเดิมพัน มันคือการเรียนรู้ที่จะดีขึ้นไปพร้อมๆกันสิ่งที่แน่ชัด คือ การเสียสละ ไม่มีใครเสียสละได้เพียงฝ่ายเดียว และไม่มีใครเป็นผู้รับได้ตลอดไป มันคือหลักการ บริหารความสัมพันธ์ ที่ต้องใช้ ตรรกะ และ ศิลปะ ไปพร้อมๆกัน โดยไม่มีคอร์สไหนเปิดสอนมาก่อน มัน คือ การก้าวไปข้าวหน้า แบบ 3 ขา ที่ต้องใช้จังหวะและการวางแผนให้ดีแต่ก็นั้นแหละ ชีวิตคู่ มันไม่ง่าย แต่ถ้าถามพี่ ว่า แล้วข้อดีหล่ะพี่ มีไหม ?มีสิ มันมีมากมาย ก็อย่างที่ใครบอกกัน อยากไปให้เร็วไปคนเดียว อยากไปให้นานให้ไปด้วยกัน การมีคู่มันคือ การมีเป้าหมาย มันคือการพยายามทำให้ดีขึ้น มันคือ อีกครึ่งนึงของชีวิต ที่ไม่อยากจะขาดไป จริงอยู่ว่าเราเกิดและตายคนเดียว แต่ถ้าเราเกิดมาและเจอคนที่เราตามหา เราก็คงอยากมีความทรงจำร่วมกันก่อนวันนั้นจะมาถึงแน่ๆนับจากนี้อีกไม่นาน เราจะเป็นมากกว่าแฟนแล้ว เลยอยากจะเขียนอะไรให้ในวันที่เราพบกันวันแรกใน 3 ปีก่อนโดยยกคำพูดของพี่แนน พี่ต่อที่ว่า"พี่ไม่เคยถูกรางวัลที่1 เพราะพี่รู้ว่า พี่เจอแล้ว เมื่อ 3 ปีก่อน"สุขสันต์วันครบรอบนะ จะตั้งใจทำให้ดี จะตั้งใจทำงาน จะเป็นผู้นำที่ดี รักและศรัทธาในตัวเรามากๆ ไปให้ไกลระดับโลกนะเพชร เพราะไม่ว่า เราจะไปที่ไหน พี่จะเป็นตากล้อง ภาพนิ่ง และวิดีโอเบื้องหลังให้เราเสมอ เพราะพี่คือ PIPATCHARA CAMERA MANเออ ลืม บอก !!อยากได้อะไรบอกพี่ได้เสมอ เพราะโปร 7 เดือน 7 จะมาแล้ว 🤍ด้วยรักและเคารพ จินดาโชติปล. ภาพนี้ถูกถ่ายไว้ในวันแรกที่เราเจอกัน จริงๆมันคือ ภาพคู่ ภาพแรกของคู่เราเสียด้วยซ้ำ ภาพที่ติดผนังบ้านจนถึงวันนี้ที่เราสร้างบ้านด้วยกันแล้ว your love give me like xo”ด้านแฟนสาวก็ได้ออกมาโพสต์ภาพสุดซึ้ง พร้อมแคปชั่นพิเศษสำหรับวันครบรอบว่า“Dear Jinda 05.07.23ตลอดสามปีที่ได้เห็นและรู้จักพี่มันมีความหมายสำหรับน้องมากจริงๆ ขอบคุณทุกๆวันที่มีเเต่คำว่า “ให้” น้องดีใจที่ได้โอกาสมีช่วงเวลาที่บางทีก็ดี บางทีก็ร้าย เเต่มันคุ้มที่ได้รู้จักความเป็นพี่จริงๆ บางทีมันอาจจะดูเข้าใจยาก เเต่พอรู้จักเเละได้เข้าใจ จะสัมผัสได้ถึง การให้ การใส่ใจ การเสียสละ การนึกถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอ ขอบคุณที่สอนอะไรดีๆ ให้กับเพชรอีกหลายอย่างรูปสุดท้ายคือรูปที่เราเจอกันวันที่3 พี่พาเพชรไปเดินเมืองเก่า ถ่ายรูป ไหว้พระ เดินหาอะไรทานข้างทาง เอาจริงๆ ตั้งเเต่วันนั้นจนถึงทุกวันนี้ ไม่เปลี่ยนแปลง“Happy Anniversary @seanjindachot”