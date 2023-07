ทรูลิงค์ พร็อพเพอร์ตี้ “Sold Out” The Privatier พร้อมเปิดตัวโครงการใหม่ คอนโดไฮเอนด์ใจกลางอารีย์ “Aritier Penthouse at ARI” เพียง 24 ยูนิต

ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ด้วยแนวคิดการเป็น Distinctive Developer ที่เน้นความแตกแต่งและตรงใจกลุ่มเป้าหมาย ทำผลงานดีต่อเนื่อง ประกาศ Sold out โครงการไปได้อย่างสวยงาม พร้อมเปิดตัวโครงการใหม่ คอนโดใจกลางย่านอารีย์ในเดือน กรกฎาคม นี้ด้วยแนวคิดการพัฒนาโครงการที่โดดเด่น แตกต่าง และพันธกิจที่ต้องการชนะใจกลุ่มเป้าหมาย โดยทีมผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ คุณคมสัน วุฒิพงศ์, คุณภัทร์ เตชะโสภณ, และ คุณกิจเสริม เวศย์ไกรศรี ของ บริษัท ทรูลิงค์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทำให้ทุกโครงการของ Truelink Property ได้รับการตอบรับจากทางลูกค้าเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น โครงการ The Quartier Ratchada: The very first business penthouse in town ทาวน์โฮมระดับพรีเมี่ยมใจกลาง New CBD ย่านรัชดา ที่ขายหมดปิดจบใน 6 เดือนหลังจากเปิดตัว เป็นจุดสร้างชื่อและริเริ่มแนวคิดการ Connecting True Values สร้างสรรค์และส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงให้กับลูกค้า โดยตอกย้ำความสำเร็จด้วยโครงการล่าสุดที่เพิ่ง sold out ไปสดๆร้อนๆ อย่างโครงการบ้านเดี่ยวแห่งเดียวใจกลางรัชดา The Privatier Ratchada 32