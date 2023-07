ทำความรู้จัก “หมอนางฟ้าเกศกมล” สุดสวย แซ่บเว่อร์ ดีกรี รศ.ดร.พญ. ยูทูบเบอร์สายสุขภาพ

เรียกเสียงฮือฮาไปทั่วโซเชียลเป็นขวัญใจหนุ่มๆ และใครหลายๆคนจนถูกตั้งฉายา หมอนางฟ้า ไปเป็นเรียบร้อยสำหรับคุณหมอมากความสามารถ เจ้าของ บริษัทถึง4 บริษัท เกศกมล คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป,เกศกมล เด็นทัล คลินิก,อินเตอร์ เดอร์มา แลบอราทอรี่,เมดดิคอล ฟาร์มาซึ่งที่ผ่านมา หมอนางฟ้า หรือ หมอเกศ นอกจากจะทำงานด้านสุขภาพและความงามและ สุขภาพจิตชุมชนแล้ว ยังช่วยเหลือสังคมอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการชวน เพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิง ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วม ลงพื้นที่มุกดาหารช่วยคดี เด็กหญิง 12 ถูกขืนใจ จัดตั้งมูลนิธิหมอเกศ เพื่อช่วยเหลือสังคม โครงการมอบบ้านเพื่อผู้ยากไร้ และอีกหลายๆ หลายเคสที่ติดต่อขอความช่วยเหลือ ร่วมถึงการ เป็นวิทยากรมอบความรู้ให้กับน้องๆ เยาวชน นักเรียนนักศึกษา ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ แต่ก็ยังมีอีกหลายแง่มุมที่น่าสนใจไม่น้อย ใครที่อยากรู้ว่า หมอนางฟ้าเกศกมล คือใคร เราจะไปรู้จักประวัติหมอสาวสุดแซ่บคนนี้กันประวัติหมอนางฟ้า (หมอเกศ) ปัจุบันเป็น ที่ปรึกษากรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ,คณะอนุกรรมการ กต.ตร.บก.น.2 ,, อาจารย์พิเศษ ศสร. โรงเรียนศูนย์กลางกำลังสำรอง และยังผ่านการอบรมเป็นผู้ประกาศกระจายเสียงในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ ระดับสูงอีกด้วยด้านการศึกษาDoctor of Philosophy (PhD) Associate Professor in Business Administration California University ,ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ UIPM University InternationalInternational Academic Multidisciplines Research Conference Worcester College University of Oxford,UK. ,American academy of Aesthetic Medicine Certificate in Aesthetic Medicine.-แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน กรมสุขภาพจิต-ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก-ปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (วิทยาลัยแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต-เกียรติคุณ ปี พ.ศ.2564 ประกาศเกียรติบัตรโครงการพัฒนาบริหารศาสตร์ระดับสูง (พบส.) ดุษฎีนิยมชั้นตรี ดุษฎีนิยมชั้นโท และดุษฎีนิยมชั้นเอกประจําปี Manager Award 2021 นักบริหารธุรกิจดีเด่น ประจําปี 2564 จากสมาคมธุรกิจ อาเซียน และสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทย-ที่ปรึกษาโครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนาผู้นํายุคใหม่หลักสูตรการจัดการองค์การหลักสูตรพัฒนาธุรกิจการค้า ไทย-จีน มหาวิทยาลัยเกริกเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสถานในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯความสามารถด้านวงการบันเทิงรับหน้าที่พิธรกรรายการทีวี1.รายการสุขภาพดี ช่อง 18 JKN 2.รายการคุณหมอขอถามหมอนางฟ้าเกศกมล มี ผู้ติดตามในโซเชียล1. Fanpage หมอเกศ ดร.พญ.เกศกมล เปลี่ยนสมัย ผู้ติดตาม 119,000 คน2 .Tiktok : หมอเกศ @dr.kes_keskamol ผู้ติดตาม 166.000 คน3. Instagram : dr.kes_keskamol ผู้ติดตาม 333,000 คน4.YouTube chanel ช่อง หมอเกศ ช่วยด้วย ผู้ติดตาม 38,000 คนนับเป็นอีกหนึ่งคุณหมอสาวที่ทั้งสวยเริ่ด มากความสามารถ เชื่อว่านาทีนี้ถ้าพูดถึงชื่อ “หมอนางฟ้าเกศกมล” ต้องนึกถึงคุณหมอคนสวยคนนี้อย่างแน่นอน