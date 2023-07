เล่นเองรักเอง! "นนท์ ศดานนท์" เทคะแนนให้ "บู" คาแรกเตอร์ตรงใจใน "GET RICH เปิด / โรงเรียน / ปล้น"

"นนท์ ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์" เตรียมส่งผลงานใหม่ Viu Original "GET RICH เปิด / โรงเรียน / ปล้น" ในบทบาท "บู" หนุ่มนักกีฬาที่ตัดสินทุกอย่างด้วยกำลังจนดูเป็นคนเลือดร้อน มีความตรงไปตรงมาและยืนหนึ่งเรื่องรักเพื่อนพ้องซึ่ง "นนท์" เผยผ่านการสัมภาษณ์ว่า "บู" เป็นตัวละครที่เขาชื่นชอบและรู้สึกว่าน่ารักเพราะตัวเขาผูกพันกับคาแรกเตอร์นี้จึงเข้าใจถึงที่มาที่ไปในการแสดงออกของ "บู" รวมถึงอยากเป็นเพื่อนกับตัวละครนี้อีกด้วยสุดท้ายนี้ "นนท์" ฝากผลงานซีรีส์ว่า "เรื่อง "GET RICH เปิด / โรงเรียน / ปล้น" เป็นซีรีส์ที่รู้สึกว่าไม่เหมือนใครจริงๆ ตั้งแต่อ่านบทครั้งแรก ตอนแรกถึงตอนสุดท้าย หลายๆ อย่างมันเปลี่ยนไปมาก แล้วมันเหมือนเราดูอนิเมะ (anime) เรื่องนึงน่ะครับ ผมเป็นคนชอบดูอนิเมะนะ แล้วเวลาดูเราจะผูกพันมาก ผมว่ามันให้ความรู้สึกนั้นเลย แล้วสิ่งสำคัญสุดคือมันเล่าเรื่องระบบของโรงเรียนหรือระบบของการปกครองใดๆ ก็ตามที่มันดำรงอยู่ ณ ตอนนี้ แล้วมันค่อนข้างจะจริง ฝากติดตามด้วยนะครับผม"รอพบกับความเดือดของ "บู" และการแสดงสุดเจ๋งของ "นนท์ ศดานนท์" ใน Viu Original "GET RICH เปิด / โรงเรียน / ปล้น" ทุกวันพุธ-พฤหัสฯ เวลา 20.00 น. เริ่มตอนแรก 5 กรกฎาคมนี้ที่แอปฯ Viu #Viuอ่านว่าวิว เท่านั้น!!(*ลิ้งค์สำหรับรับชมคลิปสัมภาษณ์ "นนท์-ศดานนท์" >> https://youtu.be/_paJiokbHSI)#GETRICH #เปิดโรงเรียนปล้น#GETRICHเปิดโรงเรียนปล้น