เอชพี อิงค์ ร่วมกับ ตำหนักศิลป์ มอบประกาศนียบัตร “ENVIRONMENTAL EXCELLENCE PLATINUM TIER” ให้กับห้างเซ็นทรัล-ห้างโรบินสัน

เอชพี อิงค์ และ ตำหนักศิลป์ แอดเวอร์ไทซิ่ง 2 ยักษ์แห่งวงการเทคโนโลยีการพิมพ์ และผลิตสื่อ มอบประกาศนียบัตร HP LATEX ENVIRONMENTAL EXCELLENCE PLATINUM TIER ปี 2023 ให้กับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ในฐานะต้นแบบธุรกิจค้าปลีกยั่งยืน และพันธมิตรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจด้วยการเลือกใช้วัสดุรักษ์โลกในการผลิตสื่อโฆษณาและป้ายประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร ได้แก่ กระดาษ RCCS (Recycle Coating Special Paper) ย่อยสลายง่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนำกลับมารีไซเคิลแทนพลาสติกได้ รวมทั้งเทคโนโลยีการพิมพ์และหมึกพิมพ์ HP Latex ที่เป็นสูตรน้ำซึ่งปลอดภัยต่อคน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการมอบประกาศนียบัตรในงาน HP Latex Environmental Excellence Platinum Tier 2023 ณ ห้องประชุมใหญ่ At Work ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์คุณวรานิษฐ์ อธิจรัสโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชพี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เอชพี ร่วมกับ ตำหนักศิลป์ แอดเวอร์ไทซิ่ง มอบประกาศนียบัตร Environmental Excellence ระดับ Platinum ให้กับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประจำปี 2565-2566 ในฐานะที่ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการใช้สื่อโฆษณา และป้ายประชาสัมพันธ์รักษ์โลกอย่างยั่งยืน ที่เน้นถึงความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเลือกใช้หมึกพิมพ์รักษ์โลก HP Latex ในการผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหมึกพิมพ์สูตรนํ้าที่ได้รับการรับรอง ECOLOGO ® และ GREENGUARD GOLD ตั้งแต่คุณภาพของหมึกและคุณภาพอากาศภายในอาคารจาก Underwriters' Laboratories Inc. (UL) องค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ทำให้มั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยกับทุกคน พร้อมจับมือกับตำหนักศิลป์ในการส่งมอบงานพิมพ์คุณภาพเพื่อร่วมกันผลิตชิ้นงานคุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกันต่อไปสำหรับงานในวันนี้ทางเราก็อยากที่จะขอบคุณทางห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และโรบินสัน ที่มีไดเร็คชั่น และนโยบายที่ชัดเจนต่อความยั่งยืนในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการสื่อสารที่ดีต่อลูกค้า ผู้บริโภค และคำนึงถึงความยั่งยืน และความปลอดภัย ของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ภายในงานเองทางเอชพี และทางตำหนักศิลป์ ก็ได้มอบประกาศนียบัตร Environmental Excellence Platinum ให้กับทางห้างเซ็นทรัล และโรบินสัน ซึ่งเป็นยูสเซอร์เดียวในวันนี้ที่เรามอบให้ในส่วนของนวัตกรรมของน้ำหมึก HP Latex ของเรามีความปลอดภัย และเป็นต่อมิตรคนกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเรายังสามารถที่จะนำกลับไปรีไซเคิลได้ หลังหมดอายุการใช้งาน หมึกพิมพ์ของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 65% ดังนั้นจึงมีความปลอดภัยสำหรับโรงงาน และผู้ผลิตด้วย อย่างตลับหมึกก็ผลิตมาจากคาร์ตอนส์ ก็จะเป็นการช่วยลดปริมาณของพลาสติกได้ หรือส่วนประกอบบางส่วนที่เป็นพลาสติก เราก็เลือกใช้พลาสติกที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้"คุณตรีรนันท์ ลีฬหาวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ตลอดการดำเนินธุรกิจกว่า 76 ปี ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันใส่ใจสิ่งแวดล้อม และลงมือทำอย่างจริงจังมาโดยตลอด มุ่งมั่นพัฒนาห้างด้วยแนวคิด ‘Love The Earth’ สอดคล้องกับบริษัทแม่อย่างเซ็นทรัล รีเทล ร่วมผลักดันกลยุทธ์ CRC Renew สู่การเป็น Green & Sustainable Retail ในฐานะองค์กรค้าปลีกต้นแบบที่ยั่งยืนและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เราเป็นห้างสรรพสินค้าแรกของไทยที่รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง รวมถึงพิถีพิถันในการสร้างมู้ดบรรยากาศห้างฯ ผ่านการตกแต่งดิสเพลย์ภายในอาคารที่เลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติและวัสดุรีไซเคิล เพราะสื่อโฆษณาทุกชิ้นเป็นเสมือนตัวแทนของเราในการสื่อสาร instore กับลูกค้าคนสำคัญ ทั้ง 2 ห้างที่มีอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้นวัสดุที่นำมาใช้จึงต้องดีต่อ Environment ทนความชื้น ช่วยลดมลพิษ ไม่ส่งกลิ่นเหม็น ปลอดภัยสำหรับการตกแต่งและนำกลับมารีไซเคิลได้ ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันจึงพร้อมสนับสนุนพาร์ทเนอร์ที่มีอุดมการณ์ที่ตรงกันอย่าง 2 พันธมิตรคนสำคัญ คือ ตำหนักศิลป์ และ เอชพี อิงค์ และในวันนี้เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบประกาศนียบัตร Hp Latex Environmental Excellence Platinum Tier ประจำปี 2565-2566 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และพร้อมยืนหยัดแนวคิดรักษ์โลก คืนสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับโลกและผู้คน ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Net Zero ในอนาคตต่อไป”ด้านคุณสาธิต ชัยยะพัฒนาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ตำหนักศิลป์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ผู้จัดงาน กล่าวว่า "ตำหนักศิลป์ เป็นผู้ผลิตป้ายโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ชั้นนำของไทย ดำเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี และเป็นพันธมิตรคนสำคัญของทางห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและโรบินสัน ปัจจุบันได้คิดค้นพัฒนากระดาษสำหรับงานพิมพ์ขนาดใหญ่ RCCS ( Recycle Coating Special Paper) ให้เหมาะสมกับ HP Latex Printing Technology ที่เน้นสีสันความสวยงาม ความคมชัดของงานพิมพ์ มีความแข็งแรงทนทาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบโจทย์เทรนด์รักษ์โลกในปัจจุบัน และมีกำลังการผลิตทั้งแบบม้วนและแบบแผ่นที่มากกว่า 500,000 ตารางเมตรต่อเดือนอีกด้วย ทั้งนี้ตำหนักศิลป์ มีความเชี่ยวชาญในการเลือกสรรสิ่งที่จะมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกด้านเรื่องการพิมพ์ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมด้านการพิมพ์อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อมอบบริการที่ครบวงจรและดีที่สุดเพื่อทุกคนสำหรับงานในวันนี้ที่เกิดขึ้น ทางเราตั้งใจจัดงานเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องทฤษฎีของสิ่งแวดล้อมให้กับ BU ในเครือของเซ็นทรัล หรือ CRC จุดประสงค์หลักเราอยากให้ทีมงานในแต่ละ BU มีความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ในงานก็จะมีการมอบประกาศนียบัตร Environmental Excellence ในเลเวล Platinum จากทางเอชพี ให้กับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และห้างโรบินสันด้วย เป็นการตอกย้ำว่าทางตำหนักศิลป์ และทางเอชพี เห็นพ้องร่วมกันที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และห้างโรบินสัน ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมจุดเริ่มต้นคือการเปลี่ยนการใช้สแตนดี้ต่างๆ ที่เป็นพลาสติก เพราะทางห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและโรบินสัน มีนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่อยากจะลดการใช้พลาสติก ทางตำหนักศิลป์ เราเลยริเริ่มหันมาใช้กระดาษทดแทนพลาสติก แรกเริ่มเดิมทีสีสันอาจจะยังไม่สวยสดใสเท่าไหร่ เราก็พัฒนาเรียนรู้ลองถูกลองผิดมาเรื่อยๆ หากระดาษที่มีคุณภาพที่สุด ที่เวลาพิมพ์ออกไปแล้วสีสันจะสวยงาม ซึ่งทางน้ำหนึกของเอชพีเอง ก็สามารถตอบสนองกับตัวกระดาษของทางเราได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเรายังลดการใช้ พวกกาว เทปสองหน้า อย่างตัวสแตนดี้ ที่เราเห็นตาม display ในห้าง หรือโต๊ะ เก้าอี้ เราก็จะใช้วิธีเป็นการประกอบแบบ การขัด หรือการสลัก ให้เป็นรูปร่างขึ้นมา ที่คงทน และแข็งแรง อย่างช่วงที่โควิด 19 ที่ระบาดหนักๆ ทางตำหนักศิลป์ ได้ร่วมมือกับทางเอชพี และห้างเซ็นทรัล-โรบินสัน ได้บริจาคเตียงสนาม ที่ทำมาจากกระดาษไปในหลายๆ พื้นที่อีกด้วย"สำหรับงาน HP Latex Environmental Excellence Platinum Tier 2022-2023 ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "รู้ทันตลาดค้าปลีกเพื่อการเป็นผู้นำอย่างยั่งยืน" โดยได้รับเกียรติจาก คุณภาสพล สาริมาน ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อํานวยการบริหาร บริษัท พีอาร์อี ซัสเทนเอเบิ้ล คอนซัลแทนซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่ให้ความสําคัญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน มามอบแนวคิดและกระบวนการสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมค้าปลีกระดับสากลให้กับผู้เข้าร่วมงาน ได้ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกรวนเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสําคัญเช่นเดียวกับภาคธุรกิจที่ต้องหันมาตระหนักในเรื่องนี้อย่างจริงจังทั้งนี้ภาคเศรษฐกิจและการเงินเป็นตัวแปรสําคัญในการกําหนดทิศทางด้านความยั่งยืนในแต่ละประเทศ ซึ่งมักจะปรากฏในรูปแบบของการลงทุนและการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ดังนั้นการขยับตัวของภาคทุนจึงเป็นก้าวสําคัญในการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ด้านสถาบันที่ควบคุมดูแลกิจการในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ได้เล็งเห็นถึงประเด็นนี้และได้สร้างกรอบปฏิบัติให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ให้ดําเนินธุรกิจบนความยั่งยืนผ่าน ESG Report (E – Environment , S – Social , G – Governance ธรรมาภิบาล) โดยบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ต้องมีการรายงานผลการดําเนินการด้านความยั่งยืนต่อสถาบันควบคุมดูแลกิจการในตลาดหลักทรัพย์ทุกปี ควบคู่กับการรายงานผลการดําเนินงานด้านการเงินอีกทั้งยังต้องประกาศเป็นนโยบายภายในองค์กร เพื่อสร้างการรับรู้และจิตสํานึกของพนักงานในองค์กรอีกด้วย ดังนั้นการผลักดันให้เกิดการทํา ESG Report อย่างถูกต้องและครอบคลุมจึงเป็นทางที่ดีที่สุดอีกหนึ่งทางที่จะสร้างความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในปัจจุบันตำหนักศิลป์ เอชพี และห้างในเครือกลุ่มเซ็นทรัล มุ่งมั่นในปณิธานที่จะขับเคลื่อนสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนในยุคเจเนอเรชั่นต่อไปอย่างยั่งยืน