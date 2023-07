สุดยิ่งใหญ่!!! ดาราไทย&เอเชียกว่า 100 ชีวิต!!!เฉิดฉายร่วมงาน ASIA TOP AWARDS 2023

ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ(UNPKFC) และ สมาคมการค้านักธุรกิจสากล(WTA) ร่วมกันจัดงานประกาศรางวัล ASIA TOP AWARDS 2023 โดยมีวัตถุประสงค์ที่เล็งเห็นความสำคัญกับความสอดคล้องทางวัฒนธรรมผ่านการแสดงออกทางด้าน “อุตสาหกรรมบันเทิง” ที่ผลิตผลงานอันทรงคุณค่ามากมายผ่านสายตาโลกเกิดบุคลากร องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมย่อยที่รองรับการเจริญเติบโต เป็นพลังเงียบของวัฒนธรรมที่พัฒนาไปเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอันมหาศาล เกิดเป็นความภาคภูมิใจที่ สมควรต้องมีรางวัลเฉพาะ จึงเกิดเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของคนเอเชีย "เอเชีย ท๊อป อวอร์ด" นี้ขึ้นโดย ชมรมพัฒนาธุรกิจและ ทรัพยากรมนุษย์นี้ถูกก่อตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมองเห็นถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของคนในทวีปเอเชีย เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และจัดตั้งขึ้นโดยมองเห็นศักยภาพทั้ง 5 ด้านของเอเซียที่ประกอบไปด้วย ด้านอุตสาหกรรมบันเทิง ด้านธุรกิจที่ เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านของวัฒนธรรมกับพลังงานเงียบ (Soft power) ซึ่งทุกด้านต้องท างานร่วมกันอย่างบูรณาการบนพื้นฐานของการสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้บุคลากรอันทรงคุณค่า ในก ารพิจารณา คัดสรร คัดเลือกหลายขั้นตอน อย่างประณีต เพื่อให้ได้ "บุคคลอันทรงเกียรติ" ที่จะได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า ครอบคลุมศักยภาพทั้ง 5 ด้านนี้ สิ่งที่ประชากรชาวเอเชียจะได้รับนอกจากความภูมิใจในอัตลักษณ์ของคนเอเชียแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งวัฒนธรรม เทคโนโลยีในการผลิต การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการ การสร้างเครือข่ายระหว่างกัน และส่งเสริมศักยภาพ 5 ด้านของเอเชียในตอนต้น เพื่อการสร้างความสามัคคี และเป็นการส่งเสริมการเป็นหนึ่งเดียวกันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเอเชียอย่างยั่งยืน!!!งานนี้ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่หลายท่าน ได้แก่ ผู้แทนพลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ นายกสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์และองคมนตรี ในรัชกาลที่10, Mr.Thuch Dalin, Deputy Head of Mission and Minister Counsellor of the Royal Embassy of Cambodia to Thailand will attend on behalf of H.E.Ambassador, Dr.ATIL, AL-HER, Mohamad Saleh Abboud, former industry minister Republic of Iraq, นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, นายแทนคุณ จิตต์อิสระ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, ส.ส.ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ พรรคก้าวไกล, ส.ส.สิริลภัส กองตระการ พรรคก้าวไกล, ส.ส.ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ พรรคก้าวไกล, ส.ส.ดร.ธีรเศรษฐ พัฒน์วราพงษ์ รองเลขาพรรคก้าวไกล, ดร อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร, นายวสวรรธน์ พวงพรศรี หัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมพลัง, ดร.ธนากร ประพฤทธิพงษ์ โฆษกพรรคเพื่อไทรวม, คุณเชาว์ชัย เจียมวิจิตร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานคณะอนุกรรมการกลุ่มการค้าชายแดนจีน ให้เกียรติเข้าร่วมงานงานประกาศรางวัล ASIA TOP AWARDS 2023 ได้ผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุน ได้แก่ บริษัท มาร์เซลล่า ออฟฟิเซียล จำกัด ผู้จัดจำหน่าย เครื่องดื่มชูกำลัง ME ENERGY DRINK, บริษัท สยามโกลด์แลบ จำกัด, บริษัท อิ่มท้อง จำกัด ผู้จัดจำหน่าย ชูว์ชูว์เห็ดทอดกรอบ, บริษัท ซี ดริ้ง จำกัด ผู้จัดจำหน่ายน้ำดื่ม c2, มูลนิธิช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กด้อยโอกาสแห่งสปป.ลาว, บริษัท เพาเวอร์ โอฬาร จำกัด, โธมัสคลินิก และ ทองหล่อเอสคลินิก, บริษัท อินสปายเรชั่น สยาม จำกัดเครื่องดื่ม ZELTZER Fizz, สถาบัน Vivy Artist Academy และ โรงพยาบาลศัลยกรรมกรรมมาสเตอร์พีซงานนี้ศิลปินดารานักแสดงทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมรับรางวัลตามสาขาต่างๆ ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ(ทองใหญ่) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร