เจ๊งยับแห่งปี!? “Indiana Jones and the Dial of Destiny” ส่อแววขาดทุนมหาศาลหลังใช้ทุนสร้างทะลุ "หมื่นล้าน" บาท

ด้วยทุนสร้างสูงถึง 295 ล้านดอลลาร์ หรือสูงถึงเกิน 10,000 ล้านบาท น่าจะเป็นเรื่องยากมากที่จะรอดตัวจากการขาดทุนไปได้โดยถึงตอนนี้หนังทำเงินในอเมริกาไป 60 ล้านเหรียญฯ รวมรายได้จนถึงวันจันทร์หนังน่าจะทำได้ทั้งหมด 82 ล้านฯ ขณะที่ตลาดต่างประเทศเก็บไป 70 ล้านฯ รวมรายได้ทั้งหมดอยู่ที่ 152 ล้านฯในแง่ของการเปิดตัวในประเทศแล้วตอนล่าสุดทำเงินน้อยกว่าในปี 2008 ซึ่งเปิดตัวเมื่อ 15 ปีที่แล้วที่ 100 ล้านดอลลาร์แม้ผู้ชม และนักวิจารณ์จะให้คะแนน “Dial of Destiny” ในระดับพอใจได้ โดยหนังได้รับคะแนนเฉลี่ยจากคนดู “B+” อ้างอิงเว็บไซต์68% สำหรับแต่หนังกลับล้มเหลวในการดึงกลุ่มผู้ชมยุคปัจจุบันว่ากันว่า Indiana Jones and the Dial of Destiny น่าจะขาดทุนมากกว่าของที่ล่าสุดรายได้ในสัปดาห์ที่ 2 ของ The Flash ร่วงถึง 67% และปัจจุบันยังทำเงินในสหรัฐฯ ไม่ถึง 100 ล้านฯ เลย เพราะรายได้ถึงตอนนี้อยู่ที่ 99.2 ล้านเหรียญฯ ส่วนรายได้ทั่วโลกอยู่ที่ 245 ล้านเหรียญฯ แต่อย่างน้อย The Flash ก็ใช้ทุนสร้างน้อยกว่า Indiana Jones and the Dial of Destiny ประมาณ​ 100 ล้านฯ