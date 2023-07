“น้องเพลง” คิดถึง “พ่อเอ๋” สุดหัวใจ 3 เดือนแล้วที่จากลา คิดถึงทั้งเสียงและอ้อมกอด

เวลาผ่านไปเร็ว จนตอนนี้เป็นเวลา 3 เดือนแล้ว ที่จากไปหลังเกิดอาการฮีทสโตรก ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ล่าสุดได้โพสต์ึลิปและข้อความสุดคิดถึงพ่อในไอจีสตอรี่ เผยว่าคิดถึงทั้งน้ำเสียง อ้อมกอด คิดถึงเกินกว่าที่จะบรรยายได้“It’s been 3 months since I last spoke to you…I miss you voiceI miss you warm hugsI miss everything about youI miss you more than words can explain Papi(เป็นเวลา 3 เดือนแล้วที่ฉันพูดกับคุณ...ฉันคิดถึงเสียงของคุณฉันคิดถึงอ้อมกอดที่อบอุ่นของคุณฉันคิดถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณฉันคิดถึงคุณมากกว่าคำบรรยาย Papi)