นางฟ้ามาโปรด "อาย-เต๊ะ" เดินสาย CEOidol แจกถุงยังชีพช่วยชาวบ้านพร้อมทำฟันฟรี

ผ่านพ้นไปแล้วกับกิจกรรมเดินสายแจกข้าวสารอาหารแห้ง แจกไอศครีมผลิตภัณฑ์ของนักเรียนในหลักสูตร CeoIdol1 ของใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียง และทำฟันฟรีนำทีมโดยดาราชื่อดังรวมกลุ่มเหล่า CEOidol ชื่อดัง อาทิ1 ชญาดา พรกุณา บริษัท Lux sunset จำกัด2. สาริตา สวัสดิกำธร พิธีกร ผู้ประกาศข่าว( Mono29/ MCOT/ สสส. กระทรวงสาธารณสุข)3. ธัชวีร์ สุวรรณปัญญา บริษัท แอท ยู เดนทัล (รถทำฟันเคลื่อนที่)4.วรรณสพร โสภณธนวัฒน์ Sombat Ice5. วรกร จรูญญาณาธารเรียลลิสต์ เอสเตท จำกัด6. สพ.ญ นารีรัตน์ จันทร์ฟอง,Medical device7. โม กฤติยา ใหญ่โสมานัง a.s.a.(bangkok) c2 water8. จุฑามาศ โพธิ์รัศมี ,VIRGO PLUS CO., LTD.9. ทิวานนท์ กระบอกโทThe leaf co.,Ltd / Le solar (Solar shop Thailand partner.)10. ภูมิ อุ่นใจ บริษัท โอเคโอแอล จำกัด11 . ตั้ม ณัฐพล ลัมกูล CEO บริษัทAlltimage Co.,Ltd.Technology Company12. แอร์ อทิตยา เจนจบเขตBangkok Chandelier, ANO Import and Suppy Co.,Ltd13. กาย ณัฐนัยน์ เงินเกื้อกูล progress serial14. กร สุริยพันธ์ุ ( ยาสีฟันเทพไทย)15. อ๊อก กรกฤช อังคเมธากรบริษัท อิ่มท้อง จำกัด เห็ดทอดกรอบ ชูว์ชูว์16. คุณ​ญาฤาดา​ คุนผลิน​ บริษัท​ นัมเบอร์​วันเฟอร์​รี่เริ่มต้นที่ชุมชน อ่อนนุช 84 (ชุมชนกองขยะ) เห็นว่าอีกไม่นานก็จะต้องอพยพหาที่อยู่กันใหม่ เขาดีใจมากที่มีคนมาเยี่ยม งานนี้ทุกคนอิ่มบุญอิ่มใจกันเป็นแถวๆ ด้านดาราสาว อาย วราไพรินทร์ ธนวริสพร เปิดเผยว่า"กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของ CEOidol CSR สร้างรอยยิ้มให้สังคม ทุกคนมาร่วมกันทำกิจกรรมแบ่งปันความสุขให้กับชาวบ้าน อย่างที่ทราบเศรษฐกิจรายได้ของแต่ละคนไม่เท่ากัน อย่างน้อยสิ่งที่พวกเราทำในวันนี้ก็ช่วยแบ่งเบาภาระได้พอสมควร และเรายังมีแผนที่จะทำกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยตามชุมชนต่างๆวันนี้ เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านแล้วทำให้พวกเรารู้สึกอิ่มใจและมีพลังที่จะทำกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆ ขอขอบคุณ CEOidol ทุกท่าน ที่สละเวลามาร่วมทำกิจกรรมนี้ หวังไว้ว่า CEOidol จะร่วมกันสร้างมาตรฐานใหม่ในการเป็นผู้นำที่ดี ที่เก่ง และแบ่งปันสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นในกิจกรรมต่อไปขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมให้กำลังใจ “ HappyCeo ร่วมกับ ฟุตบอลดาราคืนรอยยิ้มสู่สังคม“ https://ceoidolthailand.com/ ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ที่สนามฟุตบอล Super star Arena (ลาดพร้าว80) ตั้งแต่ 15:00-20:00 น. ไปร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆและทำบุญไปกับ ศิลปินดารา อาทิ แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ , เจ๊สซี่ รินดนัย , จอร์น บราโว่, แซน พนมกร