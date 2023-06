พัทยาสะเทือน!! ศิลปินดังโชว์เดือดตลอดคืนใน Flex Aqua Fest 2023

เดือดจัดไม่ไหว!! คลื่นวิทยุดังของจัดงานคอนเสิร์ตต่อเนื่องปีที่ 2ที่สวนน้ำโคลัมเบีย พิคเจอร์ส อควาเวิร์ส ขนทัพศิลปินเบอร์ดังของไทย ได้แก่ COCKTAIL, F.HERO, KLEAR, NONT TANONT, THREE MAN DOWN พร้อมด้วยศิลปินจากค่าย marr ที่ยกมาทั้งค่าย! JEEP TK, SARAH SALOLA, NINEW, FIRST ANUWAT, TEWTER, DOUBLEBAM, JIXGO, PLUTO BOYS เปิดเวทีเป็นโชว์สุดมันส์ พาคนดูเต็มความจุของพื้นที่นับ 10,000 คน กระโดด โยก สั่นสะเทือนเมืองพัทยาจากความสำเร็จของงาน Leo Presents Flex Aqua Fest 2023 เป็นกิจกรรมแรกของปีที่ อ้อม พิยดา อัครเศรณี กุมบังเหียนคลื่นวิทยุแห่งนี้ให้ก้าวข้ามความท้าทาย สร้างเป็นปรากฏการณ์ใหม่ๆ พิสูจน์ฝีมือไว้ชัดเจน และแน่นอนว่าการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เป็นผลตอบรับจากความสำเร็จของปีแรกปี 2022 และครั้งนี้ก็เพิ่มสเกลความยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมโดยได้เผยว่า “นี่คืออิเวนต์คอนเสิร์ตแรกของปี แต่ปีนี้แพลนไว้จัดใหญ่ๆ ให้สะเทือนวงการอิเวนต์อีกไม่น้อยกว่า 2 งาน อ้อมขอบคุณแฟนๆ ของ Flex 104.5 ที่ให้การตอบรับและสนับสนุนงาน Leo Presents Flex Aqua Fest 2023 บัตรของเราแจกหมดร่วม 10,000 ใบภายในไม่ถึง 2 สัปดาห์ ขอบคุณศิลปินทุกคนที่เต็มที่กับงานของเรา ขอบคุณสปอนเซอร์ พันธมิตรของเราที่ร่วมสนับสนุนมาตลอด สำหรับปี 66 นี้ Flex 104.5 ติดสปีดเร่งเครื่องเดินหน้าเต็มกำลังต้อนรับการกลับมาจัดงานอิเวนต์ได้อย่างคึกคัก ปีนี้ไม่ใช่แค่นำเสนอความสำเร็จแค่อิเวนต์เดียวอย่าง Leo Presents Flex Aqua Fest 2023 วางแผนไว้ชัดเจนแล้วว่าจะมีอีก 2-3 งานใหญ่ระดับประเทศเพื่อคืนความสุข ความสนุกสนานกับเทศกาลดนตรีในมิติใหม่ๆ ให้กับแฟนๆ ของ Flex 104.5 ได้เต็มที่ไปด้วยกันแน่นอน รอติดตามทุกความคืบหน้าผ่านสื่อของเราได้ทุกช่องทาง”งาน Leo Presents Flex Aqua Fest 2023 เปิดโชว์แรกกับดีเจจาก Trasher Bangkok เพื่อกระตุ้นจังหวะเรียกน้ำย่อยผู้คนที่มาในงาน และค่อยๆ ไต่ระดับของความมันส์จากโชว์บนเวทีอย่างต่อเนื่องไม่ให้ฟิลลิ่งของความสนุกขาดตอน โชว์แรกจากศิลปินยกค่าย marr ต่อเนื่อง 14 เพลง ไม่ว่าจะเป็น.. ไม่พูดดีกว่า เดินมาส่ง ย้อนแชท อย่าแตกสลายเพราะใครเลย เป็นต้น INK WARUNTORN คูมอิ้งค์ ก็ไม่ทำให้แฟนผิดหวัง นำเพลงดังติดชาร์ตของเธอขึ้นโชว์บนเวที เช่น ไม่อยากเหงาแล้ว ความลับไม่มีในโลก ดีใจด้วยนะ สายตามันหลอกกันไม่ได้ เกี่ยวกันไหม LOVEiS ENTERTAINMENT ส่ง NONT TANONT ร่วมจัดโชว์บนเวทีของ Flex Aqua Fest ปีนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว และแน่นอนว่าทุกคนร้องตามได้ทุกเพลง ทั้ง วันครบเลิก พิง ฝืนตัวเองไม่เป็น รักแรก โต๊ะริมพี่ใหญ่อย่าง KLEAR ก็ยกทัพเพลงเพราะที่มีเนื้อหาหลากหลายอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็น รักไม่ต้องการเวลา คำยินดี เล่นของสูง และอีกมากมาย มาโชว์บนเวทีนี้ อังกอร์ในฉบับของ Flex Aqua Fest คงไม่ใช่แค่วงปิดแต่เล่นยก 3 ศิลปินคนดนตรีที่จัดว่าพีคมาทำการแสดงต่อเนื่องกับให้ถึงขีดสุด เปิดฉากด้วย Three Man Down ตามมาด้วย F.HERO และ COCKTAIL ที่ส่งบทเพลงจบงานปีนี้อย่างสวยงามใน “คุกเข่า”เชื่อว่านี่เป็นคอนเสิร์ตแรกของปีที่ Flex 104.5 จัดขึ้นและเชื่อมั่นว่า อ้อม พิยดา จะพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุไทยกับมหกรรมเฟสติวัล คอนเสิร์ต อีกมากมาย เห็นทีว่าเราต้องจับตามอง อ้อม พิยดา ที่ไม่ใช่แค่บทบาทผู้จัดละครที่ประสบความสำเร็จ แต่เพิ่มอีกบทบาทผู้บริหารคลื่นวิทยุ ที่ประสบความสำเร็จและสร้างงานอิเวนต์ดีดีให้คนไทยจำนวนมาก!