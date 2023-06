เส้นทางรัก “สุนารี-วาวเตอร์” สามีคราวลูก เจอในผับ เกื้อหนุนดวง เคยเผชิญช่วงวัยทอง ไม่มีซัมติงกับสามี 3 ปี

เป็นสามีภรรยามานานถึง 10 ปี สำหรับกับสามีฝรั่งตาน้ำข้าวอายุน้อยกว่าอย่างฝ่ามรสุมคำดูถูกที่บอกว่าคบกันไม่ยืดหรอกเพราะอายุที่ห่างกันเกินไป แต่ทั้งคู่ก็จับมือพิสูจน์ความรักกันมาได้นานถึง 10 ปี แต่สุดท้าย วันนี้ชีวิตคู่ก็ถึงคราวต้องพังลง ท่ามกลางความรู้สึกช็อกใจของแฟนๆย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นในปี 57 “สุนารี ราชสีมา” มีภาพหลุดซบเด็กหนุ่มตาน้ำข้าวชาวเนเธอร์แลนด์ นาม “วาวเตอร์” ซึ่งเจ้าตัวเผยว่า หนุ่มคนดังกล่าวคือหวานใจคนปัจจุบัน ที่มีอายุห่างกันถึง 20 ปี โดยได้คบหาเงียบๆ 7 เดือนก่อนเปิดเผยออกสื่อ โดยความรักของทั้งคู่เริ่มก่อตัวหลังได้เจอกันในผับแห่งหนึ่ง สุนารียืนยันว่ารักครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์ แต่อีกฝ่ายแสดงความจริงจังและจริงใจให้เห็น อีกทั้งยังพาตนไปเจอครอบครัวมาแล้ว มองรักครั้งนี้เป็นโชคชะตา ขณะที่วันนี้ สุนารีได้โพสต์ตัดพ้อชีวิตว่า ทำไมโชคชะตาใจร้ายกับตน!ที่ผ่านมา สุนารี มีโมเมนต์หวานๆ กับวาวเตอร์ออกมาให้เห็นเสมอ โดยในวันครบรอบรัก 9 ปีในปี 65 ที่ผ่านมา ก็ยังโพสต์ภาพคู่พร้อมแคปชั่นหวานซึ้ง “Anniversary 9 years วันนี้ 29 พย 56 9ปีที่แล้ว ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ ฉันยังไม่เคยได้หยุดเลย ทำงานทุกวัน 9 ปีเต็มๆ ดวงเธอจะมาเกื้อกูลฉันอะไรขนาดนั้น บางทีฉันก็อยากหยุดบ้างนะเตอร์ แต่ก็ขอบคุณนะที่รักและเคียงข้างฉันมาตลอด Always love you ❤️ old woman @derave.w หรือแม้แต่เดือนเม.ย. ปี 66 ที่ผ่านมา ก็ยังมีภาพดูแลเอาใจใส่สามีที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดอยู่ซึ่งหากย้อนไปถึงบทสัมภาษณ์ของเจ้าตัว สุนารีเคยให้สัมภาษณ์รายการคุยแซ่บโชว์ ในปี 65 ถึงเรื่องที่ตัวเองเผชิญช่วงวัยทอง เหม็นผัว กลัวผัว แตะเนื้อต้องตัวไม่ได้ ไม่มีซัมติงกับสามีเป็นเวลาถึง 3 ปี“กลัวผัวไปหมด แล้วก็เหม็นผัว เหมือนตอนเราแพ้ท้องจะมีอาการแบบนั้น เค้าแตะต้องตัวนิดนึงก็กลัว ช่วงแรกๆ ไม่รู้จะบอกเขายังไง กลัวแฟนจะเครียด ก็เลยตัดสินใจบอกวาวเตอร์ ชั้นหมดประจำเดือนนะ จากวันนั้นเขาก็เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะพาไปหาหมอ ดูแลให้เราดีขึ้นเพราะหมดเมนส์ร่างกายมันเปลี่ยนแปลง”นอกจากนี้ได้เล่าว่ามีบางวันที่นอนด้วยกัน แต่เรื่องที่ไม่ตกถึงท้องคือ 3 ปี ด้านสามีเองก็เข้าใจ เรียกว่าอาการวัยทองหนัก จนต้องปรึกษาเพื่อนๆ อย่าง ตั๊ก ศิริพร และฮาย อาภาพร ในกลุ่ม ก็ได้รับกำลังใจ “เราจะกล้าคุยกับผัวเรา คนที่น่าสงสารไม่ใช่เราแต่เป็นเขา เพราะเขาต้องทนเพื่อเรา” ซึ่งจากเหตุการณ์ตรงนี้ ทำให้เจ้าตัวอนุญาตให้สามีไปซื้อกิน โดยเผยว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด“ถ้าเราตัดสินใจให้เขาไปแบบนั้นได้ แล้วเขาชอบแบบนั้น ก็คิดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดมันรั้งอะไรไม่ได้ ถ้าเขาจะอยู่เขาก็อยู่ ให้เขาไปเขาก็ไม่ไป เราเปิดที่สุดแล้วเพราะอยากให้เขามีความสุข ถามว่าวันหนึ่งเขาไปเสียใจไหม เสียใจนะ เพราะว่าเรารัก แต่เราจะยินดีมากถ้าเขาเจอคนที่ดีให้เขามีความสุข”“เข้าใจชีวิตว่าที่ผ่านมาเราโหยหาความรัก เราคาดหวังทุกอย่างเลย แต่พอมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังเรารู้สึกเฟล อย่างที่บอกตั้งแต่แรก รู้จักวาวเตอร์ไม่ได้คาดหวังเลย แต่กลายเป็นว่าสิ่งที่เราไม่คาดหวังดูสิอยู่กันมา 9 ปี ตอนนี้มันมากกว่าสามี ภรรยา มันเป็นเพื่อน เราก็บางทีเผลอพูดกับเขาลูกอยู่เรื่อยเลย เหมือนเราก็เป็นแม่เขาด้วย เป็นเพื่อนเป็นพี่”