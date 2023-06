“สุนารี” ระบายความเศร้า ทำไมโชคชะตาใจร้าย เลิกสามี “วาวเตอร์” แล้วยังมาเสียพี่สาวอีก

ทำเอาแฟนๆ ส่งกำลังใจให้รัวๆ หลังจากเห็นโพสต์ของนักร้องลูกทุ่งสาวรุ่นใหญ่โพสต์โซเชียลหม่นหมองและพยายามให้กำลังใจตัวเองอยู่พักใหญ่ ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ ข้อความระบายความเศร้าในชีวิตว่า….“It was the worst time of my life. I just lost my beloved husband. Although they weren't separated by death, it was like dying apart. Now that I lost my eldest sister, I will never be able to get it back. Rest in peace my dearest sister, I love you forever.😢😢😢😢😢😢😢พึ่งเสียสามีสุดที่รักไปไม่นาน ถึงจะไม่ได้จากกันด้วยความตาย ยังมาเอาชีวิตพี่สาวเราไปอีกเหรอ?? มันช่างเป็นช่วงเวลาที่แย่มากๆๆๆ ที่สุด ฉันไม่ได้เก่งอย่างที่ทุกคนคิดนะ ทำไมโชคชะตาใจร้ายกันฉันจังเลย😢😢😢😢😢”งานนี้แฟนๆ ส่งกำลังใจให้ สุนารี ราชสีมา กันเพียบ และเมื่อไล่ดูโซเชียลของของพี่สุ ในตอนนี้ก็ไม่พบรูปของ วาวเตอร์ สามีฝรั่งรุ่นลูกที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาถึง 10 ปี เหลือเลย