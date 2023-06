"ใหม่ ดาวิกา" อวดลุคสวยหรู เจิดจรัส ร่วมงานแฟชั่นโชว์ Bvlgari ที่บาหลี

เรียกว่าเป็นลุคที่สวยหรู สง่างามเจิดจรัสสุดๆ สำหรับนางเอกซุปตาร์ที่ล่าสุดบินลัดฟ้า กระทบไหล่เซเลบริตี้คนดังร่วมงานแฟชั่นโชว์ “Bulgari” (บุลการี) ที่จัดแสดงที่สุดแห่งเครื่องประดับอัญมณีชั้นสูง คอลเลกชั่นเมดิเตอร์เรเนีย ไฮจิวเวลรี 2023 ณ Bulgari Resort and Mansion Bali บาหลี อินโดนีเซีย ในฐานะ Friend of the House ของ Bvlgari เพียงหนึ่งเดียวของไทยโดยลุคแรกสาวใหม่ มาในลุคเรียบโก้ เดรสสั้นสีขาว พร้อมผ้าคลุมผม แต่แฝงไปด้วยความแกลมเบอร์สุด ด้วยเครื่องประดับชั้นสูงจาก Bulgari โดยสวมใส่สร้อยคอและต่างหู Emerald และ Blue Sapphire แหวนเพชร ทั้งหมดจาก Bulgariส่วนอีกหนึ่งลุคในช่วงค่ำ สวยสะกดสะพรึงทั้งงาน ด้วยแฟชั่นสุดจึ้งเกาะอกดำสุดโก้ ปักเลื่อมแมทช์กับเครื่องประดับสุดหรูจากบุลการี ที่เสริมลุคโก้แบบหญิงสาวลึกลับน่าค้นหาเป็นที่สุด