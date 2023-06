ทรูไอดี ผนึก 3 ค่ายสตรีมมิ่ง จัดแพ็กรวมสุดคุ้ม "TrueID ONE" จ่ายราคาเดียวดูมันส์ 4 แพลตฟอร์ม 299 บาท

แพลตฟอร์มความบันเทิงระดับโลกตอกย้ำคอนเซ็ปต์เดินหน้าผนึกกําลัง 3 แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชั้นนําประกอบด้วยและเต็มอิ่มกับคอนเทนต์พรีเมียมกว่า 2,000 รายการยอดฮิต ระดับเวิลด์คลาส จัดรวมมาให้กับแพ็กสุดคุ้มราคาดีดูมันส์แบบไม่มียั้ง 4 แพลตฟอร์มยอดฮิตที่สุดแห่งความบันเทิงในราคาเพียงเดือนละให้เต็มอิ่มกับคอนเทนต์ระดับโลก แบบถูกลิขสิทธิ์และมีคุณภาพได้อย่างเต็มอรรถรส ครบทุกจอ ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ยอดนิยมจากพร้อมให้ชมทั้งซับไทย และพากย์ไทยเสียงคุณภาพ อาทิ แด่ฝันของคลื่นลูกใหม่ (Gen Z), ดังดาราลิขิตรัก (Love Is Written in the Stars) และซีรีส์เทพเซียนฟอร์มยักษ์ จันทราอัสดง (Till the End of the Moon)หรือซีรีส์ดังระดับโลกจากอาทิ ซีรีส์ไทยที่กำลังเป็นกระแสในขณะนี้ โรงเรียนต้องขัง (Home School) หรือซีรีส์ Hollywood ฟอร์มยักษ์อย่าง ซิทาเดล (Citadel) และซีรีส์เกาหลี เทพบุตรจิ้งจอกเก้าหาง 1938 (Tale of the Nine Tailed 1938)เต็มอิ่มกับซีรีส์จีนมาแรงจากอย่าง วันที่ฝันเริ่มต้น (The Youth Memories) เรื่องราวการไล่ตามหาความฝัน ที่ต้องแลกมาด้วยความยากลำบาก นำแสดงโดย เซียวจ้าน หลี่ชิ่น พร้อมทัพคอนเทนต์พากย์ไทย ซีรีส์ดังอีกมากมายรวมถึงซีรีส์ฝั่งเอเชียสุดฟิน จากอย่าง สยบรักจอมเสเพล (Destined) เรื่องราวความรักสุดป่วนของหลิ่วอวี้หรู (รับบทโดย ซ่งอี้) คุณหนูใหญ่ที่ถูกกลั่นแกล้งให้แต่งงานกับคุณชายจอมเสเพล (รับบทโดย ไป๋จิงถิง) ดังนั้นปฏิบัติการเปลี่ยนสามีสุดห่วยให้เป็นสามีสุดประเสริฐได้เริ่มขึ้นแล้ว เรื่องราวจะโหด มัน ฮา ขนาดไหนไปติดตามกันได้เลย สมัคร ง่าย ๆ เพียงคลิก https://bit.ly/TrueIDONE ราคาพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2566นี้เท่านั้นเต็มอิ่มกับประสบการณ์สนุก สุด ทุก อารมณ์ ไร้ขีดจํากัดจากภาพยนตร์และซีรีส์มากมายจากทั่วทุกมุมโลกก่อนใครได้แล้ววันนี้กับ TrueID ONE แพ็กเกจที่สุดแห่งความคุ้มค่า ยืนหนึ่งครบทุกหลากหลายความบันเทิง ด้วยราคาพิเศษเพียง 299 บาท / เดือนเท่านั้น ลูกค้าสามารถสตรีมได้ทุกที่ทุก เวลา รายละเอียดเพิมเติม คลิก https://help.trueid.net/th-th/detail/zeOvEY4AZpL6