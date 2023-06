LAST IDOL THAILAND ร่วมคอนเสิร์ต “สามสี สัญจร” จ.ระยอง แฟนคลับแห่ต้อนรับสุดประทับใจ

สร้างสีสันความสดใสอย่างต่อเนื่อง สำหรับ LAST IDOL THAILAND เกิร์ลกรุป ค่าย Rabbit Moon Corporation Limited ที่ยกเซ็ทเกือบฟูลทีมไปร่วมคอนเสิร์ต “สามสี สัญจร” โดยงานนี้ 20 สาวเมมเบอร์ ได้แก่ ต้นน้ำ, ม่านมุก, มีมี่, เรมี่, จีจี้, มินนี่, เก๋, อาย, สาวน้อย, ขนมหวาน, ไฮเวย์, ซีโมน, รันม่า, มาย, แจน, พิม, เกรซ, ก้อย, หงส์หยก และ หยดน้ำ ได้ขนเพลงฮิต “ก้าวต่อไป Seishun Continues”, “ฝนดาวตก MABUSHI SUGIRU NAGAREBOSHI”, กอดเลยละกัน (Hug Kara Hajimeyou) ไปโชว์พลังเสียงและความน่ารักแบบจัดเต็มให้ชาวระยองและจังหวัดใกล้เคียง ได้ฟังกัน พร้อมพบปะแฟนๆ อย่างใกล้ชิดร่วมกับทัพนักแสดงช่อง 3 ณ ลานจอดรถห้าง ซีเค พลาซ่า อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เมื่อวันก่อนม่านมุก - ชดาธาร ด่านกุล หนึ่งในเมมเบอร์ ขอเป็นตัวแทนเกิร์ลกรุป LAST IDOL THAILAND พูดถึงการร่วมงาน “สามสี สัญจร” ครั้งนี้ว่า ... “ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พวกเรานะคะ วันนี้พวกเรา LAST IDOL THAILAND สนุกมากๆ ที่มีโอกาสได้มาเล่นคอนเสิร์ต โชว์เพลงของพวกเราให้พี่น้องชาวระยองและจังหวัดใกล้เคียงได้ฟังกันสดๆ ซึ่งสถานที่จัดงานวันนี้ก็ยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะ ครั้งนี้เรายกเมมเบอร์มาทั้งหมด 20 ชีวิต เรียกว่าเกือบเต็มวงเลยทีเดียว ใจจริงอยากจะมากันทั้ง 26 คน แต่มีเมมเบอร์บางคนติดเรียน หรือ ธุระส่วนตัวเลยมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตไม่ได้ ถึงจะมาไม่ครบวง แต่พวกเราก็เต็มที่ค่ะหวังว่าจะถูกใจกันนะคะ และขอขอบคุณแฟนคลับ สุดน่ารักที่เดินทางมาหาพวกเรา ทำให้สนุกมากตลอดการโชว์ เพราะทุกคนส่งเสียงเชียร์ และร้องเพลงตาม พวกเรามีความสุขมากๆ เลยค่ะ ส่วนงานหน้าพวกเราจะไปโชว์ที่ไหน อย่าลืมมาเจอกันอีกนะคะ สามารถติดตามและอัพเดตทุกความเคลื่อนไหวของเกิร์ลกรุป LAST IDOL THAILAND ได้ที่...Facebook: Rabbit Moon Corp https://www.facebook.com/rabbitmooncorp Instagram: RabbitMoonCorp https://www.instagram.com/rabbitmooncorp YouTube: RabbitMoonCorp https://youtube.com/@RabbitMoonCorp TikTok: @RabbitMoonCorp https://www.tiktok.com/@rabbitmooncorp Twitter: @RabbitMoonCorp https://twitter.com/rabbitmooncorp