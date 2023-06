“ฟ้า ยงวรี” เผยคลิปอบอุ่น “วิลเลียม” แฟนหนุ่มจุ๊บท้อง เห่อลูกคนแรก

หลังจากที่ต้นสังกัดอย่าง GMMTV ได้ออกมาเผยข่าวดีว่าตอนนี้กำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรก และตอนนี้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาขณะที่อินสตาแกรมของฟ้า ก็ได้รวมโมเมนต์สุดอบอุ่น ของตัวเองกับแฟนหนุ่มต่างชาติ ที่คุกเข่าขอแต่งงาน พร้อมแคปชั่นWilliam, thank you for being my best friend, my aviation mentor, my flight instructor. I'm glad I picked San Diego instead of Van nuys or else we would not have met. To many more flights together and me being your passenger in every flights of yours.(แปล) วิลเลียม ขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน ที่ปรึกษาด้านการบิน ผู้สอนการบินของฉัน ฉันดีใจที่เลือกซานดิเอโกแทนที่จะเป็นแวนนายส์ ไม่เช่นนั้นเราคงไม่ได้พบกัน ต่อไปอีกหลายไฟลต์ด้วยกัน และขอเป็น ผู้โดยสารในทุกไฟลต์ของคุณรวมทั้งเจ้าตัวได้เผยโมเมนต์ที่วิลเลียมตื่นเต้นมากเมื่อรู้ว่าเจ้าตัวตั้งครรภ์ พร้อมเผยให้เห็นท้องที่โตมากแล้วอีกด้วย