“หลิน มชณต- มิ้นท์ ภัทรศยา - เชา ชวลิต” ฉลองเปิดตัว SCOPE Promsri คอนโด Low Rise สุดลักชัวรี่ ใจกลางสุขุมวิท

สวยสะกดกับลุคสุดเจิดของ 2 สาวหมวยอินเตอร์ อย่างพร้อมด้วยตี๋หล่อสไตล์โอปป้าขวัญใจสาวๆแท็กทีมกันมาร่วมฉลองเปิดตัว SCOPE Promsri (สโคป พร้อมศรี) ที่สุดของคอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ชั้น ระดับ Luxury ใจกลางสุขุมวิท อย่างเป็นทางการ และไม่พลาดสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับแห่งการพักผ่อนที่ตอบโจทย์โมเดิร์นลักชัวรี่ไลฟ์สไตล์ไม่ซ้ำใคร ผ่านงานดีไซน์เหนือกาลเวลา ผสานการคัดสรรค์เฟอร์นิเจอร์จากแบรนด์ดังระดับโลกมากมาย เพื่อเติมเต็มทุกความต้องการด้านการอยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์แบบ ณ SCOPE Promsri เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา“หลิน มชณต” เผยว่า การมีคอนโดใจกลางสุขุมวิท ซึ่งไลฟ์สไตล์หลินเองก็อยู่แถวนี้อยู่แล้ว ถือเป็นโลเคชั่นที่ดีมากๆ เพราะสะดวกต่อการเดินทางเนื่องจากเชื่อมต่อย่านศูนย์กลางธุรกิจ ได้แก่ พร้อมพงษ์ สุขุมวิท 39, ซอยกลาง สุขุมวิท 49, ซอยทองหล่อ สุขุมวิท 55 ตอบโจทย์คนที่ทำงานในเมือง และใกล้กับศูนย์การค้าต่างๆ และสถานที่แฮงค์เอาท์ในโซนสุขุมวิท และยังมีเลาจน์ชั้นรูฟทอปที่สามารถจัดปาตี้กับเพื่อนได้ ที่ชอบเป็นพิเศษคือ การออกแบบและ Fully-Furnished Package ก็คัดสรรได้อย่างลงตัวมากๆ โดยเฉพาะ โซฟา รุ่น ‘Prado’ และโต๊ะรุ่นพิเศษ ‘Promsri Table by Ligne Roset’ จาก Ligne Roset เฟอร์นิเจอร์หรูแบรนด์ดังระดับโลกจากฝรั่งเศสที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 163 ปี และที่สโคป พร้อมศรีก็เป็นคอนโด Pet-Friendly ด้วย“มิ้นท์ ภัทรศยา” กล่าวว่า เป็นคอนโดที่ใส่ใจเรื่อง Community ส่วนกลางไม่ว่าจะเป็น ฟิตเนสที่ใช้อุปกรณ์ทั้งหมดจากแบรนด์ Technogym หรือจะเป็นออนเซ็นสำหรับแช่ตัวในวันที่ Work hard ก็ช่วยให้ผ่อนคลาย มี Rooftop Lounge & Barbecue ไว้ปาร์ตี้แฮงค์เอาท์และที่มิ้นท์ถูกใจคือ Moonlight Jacuzzi ชั้นดาดฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย และ Cenotes Court ที่เป็น Green Feature ที่มี Relaxing pool ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Cenotes สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติของคาบสมุทรยูคาทาน ที่ขึ้นชื่อในประเทศเม็กซิโก ทำให้รู้สึกว่าเราจะหยุดพักผ่อนเมื่อไหร่ก็ได้แม้จะเป็นช่วงเวลาบีซีก็ตาม เพราะแค่กลับมาถึงคอนโดก็สามารถหาเวลารีแลกซ์ได้ และยังมีบริการ front desk ตลอด 24 ชั่วโมง และบริการกาแฟฟรีทุกเช้า ตอบโจทย์สำหรับคนรักกาแฟ ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้พักอาศัย รวมถึงบริการทำความสะอาดห้อง 1 ครั้งต่อสัปดาห์“เชา ชวลิต” เล่าว่า ผมชอบแนวคิด “Life at its Finest” ของ สโคป พร้อมศรี เพราะนั่นหมายถึงนอกจากการออกแบบที่ดูสวยแล้ว ต้องมาพร้อมกับคุณภาพ และฟังก์ชันการใช้งานได้จริง ตอบโจทย์ลักชัวรี่ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ในทุกมิติ ทั้ง Linge Roset, Miele, Liebherr แม้กระทั่งเตียงและที่นอน ที่สามารถปรับเข้ากับสรีระได้อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งช่วยลดแรงสั่นสะเทือนในการขยับตัว จาก Simmons แบรนด์ระดับโลกจากอเมริกา เป็นที่นอนระดับโรงแรม 6 ดาว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทางโครงการคำนึงถึงความสบายของการนอนหลับของผู้อยู่อาศัยเติมเต็มลักชัวรี่ไลฟ์สไตล์ที่สะท้อนตัวคุณได้ที่ SCOPE Promsri ที่สุดของคอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ชั้น ระดับ Luxury ใจกลางสุขุมวิท ลงทะเบียนชมห้องได้ที่ www.scopepromsri.com หรือ โทร. 02-821-5664