ใครรับบทเป็นอะไรกัน? ใน Pit Babe The Series

ทำเอาฮือฮาไปทั้งโซเชียลกันเลยทีเดียว หลังจากในที่สุดช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง !! เมื่อใน ภารกิจพิชิตใจ Boys Journey Ep.16 https://youtu.be/x3MAVP-whH8 ถึงคราวอำลาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา แต่ได้ส่งกุญแจจุดสตาร์ทต่อให้กับ "Pit Babe The Series" นิยายออนไลน์ที่มีผู้อ่านกว่า 700 ล้านครั้ง จากโปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL พร้อมเหล่าตัวละครออกมาโลดแล่นบนจอเป็นครั้งแรกได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยคุณฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) และคุณเอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 ได้มาเป็นผู้เฉลยรายชื่อใครรับบทเป็นอะไรกันบ้าง ??? งานนี้ทำเอาทั้ง 12 หนุ่ม Pit Babe The Series ตื่นเต้นหัวใจ ซึ้งจนเก็บน้ำตาไหลกันไม่ไหวเลยมีเดียวส่วนใครได้รับบทอะไรกันบ้าง ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยค่ะพาเวล นเรศ พร้อมเผ่าพันธุ์ รับบท เบ๊บ-นักแข่งรถซูเปอร์คาร์ระดับเอลิสต์ ‘พิทเบ๊บ’ แห่งสนาม The Hallows หนุ่มเพลย์บอยหน้าหวาน ปากร้ายใจดี สมกับคำว่านิสัยแข็งนอกอ่อนใน มีความสามารถพิเศษเรื่องเซนส์การรับรู้ไวกว่าคนอื่น ไม่เชื่อในความรักและครอบครัวเพราะเคยถูกทิ้งตอนเด็ก ยึดติดกับความสัมพันธ์บนเตียงที่แลกเปลี่ยนด้วยผลประโยชน์ เบ๊บต้องการเป็นที่หนึ่งเสมอพูห์ กฤติน กิจจารุวรรณกุล รับบท ชาลี-หนุ่มฮอตเนิร์ด นิสัยอ่อนโยน สดใส ยิ้มง่าย เขาเชื่อในความรักที่ไม่ต้องการผลตอบแทน ถึงดูอ่อนแอ แต่พร้อมจะปกป้องคนที่เขารักสุดตัวนัท ศุภณัฐ เลาหะพานิช รับบท เวย์-หนุ่มหน้าหวาน ชอบปาร์ตี้ เป็นทั้งนักแข่งรถทีม X-Hunter ตรงคำนิยาม ‘รูปหล่อ พ่อรวย มากความสามารถ’ เป็นคนทุ่มเทและทำทุกอย่างเพื่อความรัก แม้จะไม่ได้รับอะไรตอบแทนสายลับ เหมวิช ขวัญอำไพพันธุ์ รับบท อลัน-กัปตันทีม X-Hunter เป็นพี่ใหญ่บ้างาน นิสัยอบอุ่น อารมณ์ดี แต่มีมุมที่อ่อนไหว เป็นคนที่ไม่สันทัดเรื่องความรัก จีบใครไม่เป็น หน้าที่ของเขาคือการตามล้างตามเช็ดปัญหาที่ลูกทีมก่อ ด้วยอายุที่ห่างคนอื่น เลยมักโดนเด็กๆ ล้อเลียนเรียกว่า ‘ลุง’ภณ ธนภณ เอี่ยมกำชัย รับบท เจฟ-ช่างฝึกหัดทีม X-Hunter นิสัยเงียบขรึม หน้าตาย มีทัศนคติเป็นผู้ใหญ่เกินตัว ชอบแยกตัวเองออกจากคนอื่น อดีตไม่เคยถูกรักและถูกดูแล ต้องเติบโตเพียงลำพัง จนติดนิสัยพึ่งพาตัวเองเป็นหลักปิง โอบนิธิ ลีลาเวชบุตร รับบท พีท-หนุ่มนักธุรกิจเลือดใหม่ แต่งตัวเนี้ยบ ลุคนักเรียนนอก มีนิสัยเจ้าแผนการ ทะเยอทะยาน พร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการกาฟิวส์ พันธุ์ธัช กันคำ รับบท เคนตะ-หนุ่มลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น นิสัยเงียบขรึม เก่งกาจเรื่องการใช้กำลัง ตอบแทนบุญคุณที่ถูกโทนี่ชุบเลี้ยง ด้วยการเป็นมือขวาคนสำคัญที่คอยทำงานรับใช้ ถึงภายนอกจะดูไร้หัวใจ แต่ภายในเป็นคนจิตใจดีและขี้สงสารไมเคิล เกียรติศักดิ์ วัตนวิทย์ รัทบท นอร์ธ-นักแข่งรุ่นเล็กสายฮาทีม X-Hunter นิสัยไม่จริงจัง เอาแน่เอานอนไม่ได้ ชอบเล่นมุข เป็นเสียงหัวเราะของทีมที่ทำให้ทุกคนอารมณ์ดี นอกจากการแข่งรถยังมีงานอดิเรกเป็นเหยี่ยวข่าวหนุ่มท็อปเทน ศุภกรณ์ เสาร์ขอ รัทบท โซนิค-นักแข่งรุ่นเล็กที่เป็นคู่หูคู่ฮาของนอร์ธ โดดเด่นด้านการเป็น Fashion icon ไม่ได้รางวัลแข่งรถดีเด่นไม่เป็นไร แต่ต้องได้รางวัลแต่งกายยอดเยี่ยมเสมอ นิสัยยียวน รู้ทันคนอื่นไปซะทุกเรื่อง ใช้ข้อได้เปรียบของตัวเองที่หน้าตาน่ารัก รูปร่างน่าเอ็นดู แอบพูดจาเหน็บแซะคนอื่นบ่อยๆ แต่ไม่มีใครถือโทษลี อัสรี วัฒนายากุล รับบท ดีน-นักแข่งทีม X-Hunter ดาวรุ่งรุ่นเยาว์คนใหม่ของวงการ นิสัยทะเยอทะยาน จริงจัง พร้อมทุ่มเททุกอย่างเพื่อเป้าหมายอย่างไม่เสียดาย เชื่อว่าความพยายามคือหนทางสู่ความสำเร็จป๊อป ภัทรพล วัลลภศิริ รับบท วินเนอร์-อดีตคิงสนาม The Hallows นิสัยเจ้าเล่ห์ เจ้าอารมณ์ ขี้แพ้ชวนตี มีสัญชาตญาณการเอาตัวรอดสูง พร้อมทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะและอยู่เหนือเบ๊บ โดยไม่สนวิธีการว่าขาวสะอาดหรือไม่เบนซ์ ณัฐพงศ์ ผาทอง รับบท คิม-นักแข่งรถลูกครึ่งไทย-เกาหลีทีม Red Raccing นิสัยมั่นใจในตัวเอง หยิ่งผยอง แต่ซื่อตรง ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีและจรรยาบรรณนักแข่งรถมืออาชีพมาก ยึดมั่นในการแข่งรถที่ใสสะอาด เขาเชื่อมั่นว่าจะสามารถชนะเบ๊บที่ครองสถิติมายาวนานและกลายเป็นดาวค้างฟ้าคนใหม่ในวงการแข่งรถได้และต่อจากนี้ทั้ง 12 หนุ่ม Pit Babe The Series ก็จะเข้าสู่โหมดขั้นตอนกระบวนการถ่ายทำซีรีส์อย่างเต็มที่ ส่วนใครจะคู่ใครเคมีของใครจะจูนเข้าหากันมาลุ้นให้หัวใจเต้นไปด้วยกัน เตรียมตัวให้พร้อม เตรียมหัวใจให้ดีกับปรากฏการณ์ความสนุกในซีรีส์ที่ CHANGE2561 พร้อมจัดหนักจัดเต็มเพื่อกระตุ้นให้อะดรีนาลินของแฟน ๆ ที่รอชมให้พุ่งแรงเกินต้านผ่านหน้าจอทางช่องวัน 31 ปลายปีนี้อย่างแน่นอน และติดตามความเคลื่อนไหวของ Pit Babe The Series และทั้ง 12 หนุ่ม ได้ทาง โซเชียลมีเดีย Pit Babe The Series ได้ทุกช่องทาง