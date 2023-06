“เคลลี่ ธนพัฒน์” ร่วมงาน ic!berlin Trunk Show นวัตกรรมแว่นตาที่ใหญ่ที่สุดของไทย พร้อมเปิดตัวคอลเลกชัน Thailand Limited Edition

บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายแว่นตาฟังก์ชั่นนอลแบรนด์ ic!berlin (ไอซี!เบอร์ลิน) ประเทศเยอรมนี ร่วมกับพันธมิตรดีลเลอร์ Supparerk Vision Center (ศุภฤกษ์ วิชชั่น เซ็นเตอร์) ศูนย์จำหน่าย ตรวจวัดสุขภาพตาและวัดค่าสายตาที่มีมาตรฐานระดับโลก จัดงาน Trunk Show “Quality Revolution for Your Eyes” นวัตกรรมแว่นตาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมเปิดตัวแว่นตา ic! berlin คอลเลกชันสุด Exclusive ก่อนใคร “Thailand Limited Edition” ครั้งแรก ตอกย้ำประเทศไทยคือผู้นำยอดขายอันดับ 1 ของเอเชีย โดย คุณประพันธ์ ผดุงเกียรติสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด , นพ.ศุภฤกษ์ ทิพาพงศ์ จักษุแพทย์และประธานกรรมการบริษัท ศุภฤกษ์ วิชชั่น เซ็นเตอร์ และ คุณต้องพงศ์ ศรีบุญ กรรมการบริหาร บริษัท ศุภฤกษ์ วิชชั่น เซ็นเตอร์ พร้อมด้วยนักแสดง เคลลี่ ธนพัฒน์ ร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการ ณ ศุภฤกษ์ วิชชั่น เซ็นเตอร์ ถ.รัชดาภิเษกคุณประพันธ์ ผดุงเกียรติสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด กล่าวว่า “งาน Trunk Show Quality Revolution for Your Eyes ถือเป็นงานแสดงแว่นตาแบรนด์ ic!berlin ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดย อายลิ้งค์ วิชั่น นำเข้าแว่นตาคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนี้ สั่งตรงจาก กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี กว่า 200 แบบ เพื่อให้ผู้ประกอบการแว่นตาทั่วประเทศได้สัมผัสความพิเศษ รวมถึงผู้สนใจได้อัพเดทเทรนด์ใหม่ๆและเห็นวิวัฒนาการแว่นตาระดับพรีเมี่ยมของ ic! berlin พร้อมการเปิดตัวคอลเลกชันสุด Exclusive ที่มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นกับคอลเลกชัน Thailand Limited Edition มาพร้อมดีเทลสุดพิเศษ เลเซอร์ลวดลาย Square Dot และ Stripes โดดเด่นบริเวณขาแว่นที่มีเฉพาะในคอลเลกชันนี้เท่านั้น ตัวกรอบผลิตจากวัสดุ สแตนเลสสตีลพรีเมียมเกรดเครื่องมือแพทย์ คุณภาพสูง เรียวบางน้ำหนักเบา มาพร้อมระบบบานพับไร้สกรูลิขสิทธิ์เฉพาะ ic! berlin ให้ความหรูหราฟังก์ชันนอล ตอบโจทย์โมเดิร์นไลฟสไตล์ได้อย่างดี และเชื่อว่าเราจะมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน อย่างที่ทราบว่าปีนี้ บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด จัดการตลาดเชิงรุกทุกช่องทาง เพื่อพุ่งเป้าสู่การเป็นผู้นำยอดขายอันดับ 1 ของโลกให้ได้ หลังจากเรารักษาแชมป์อันดับ 1 แห่งเอเชียมาแล้ว 3 ปีซ้อน”นพ.ศุภฤกษ์ ทิพาพงศ์ จักษุแพทย์ และ ประธานกรรมการ บริษัท ศุภฤกษ์ วิชชั่น เซ็นเตอร์ และ คุณต้องพงศ์ ศรีบุญ กรรมการบริหาร บริษัท ศุภฤกษ์ วิชชั่น เซ็นเตอร์ กล่าวว่า “ภายในงาน Trunk Show “Quality Revolution for your eyes” นวัตกรรมแว่นตาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากจัดแสดงแว่นตาแบรนด์ ic!berlin กว่า 200 แบบแล้ว ยังเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านแว่นตาและการตรวจวัดค่าสายตาที่มีมาตรฐานระดับโลกของ ศุภฤกษ์ วิชชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์แว่นสายตาเฉพาะบุคคลที่มีการให้บริการครบวงจรที่สุด มีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือได้รับความนิยมจากลูกค้าและผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2564 ด้วยบริการแบบ High Quality High Standard เพื่อส่งมอบการมองเห็นชัดเจนเพื่อคุณภาพสายตาที่ดีของลูกค้าและผู้รับบริการ โดย ศุภฤกษ์ วิชชั่น เซ็นเตอร์ เน้นการให้บริการตรวจวัดค่าสายตาและการสั่งผลิตเลนส์ 0.01 ไดออปเตอร์ ที่ได้รับรางวัลการการันตีรางวัล Zeiss Vision Expert จาก Zeiss Vision Care ที่นี่เป็นศูนย์ตรวจวัดสุขภาพตาและวัดค่าสายตาที่มีมาตรฐานระดับโลก ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตรวจวัดค่าสายตาอย่างละเอียดและแม่นยำโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แนะนำเลนส์สายตาที่มีคุณภาพเหมาะสมในทุกประเภทการใช้งานให้กับลูกค้า และเนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี ในการเปิดให้บริการของ ศุภฤกษ์ วิชชั่น เซ็นเตอร์ จึงได้ร่วมจัดงาน Trunk Show กับ บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด ถือได้ว่าเป็นการรวมแว่นตา Funtional ทุกคอลเลกชันสุดพรีเมี่ยมมาจัดแสดงในงานนี้ โดยแบรนด์แว่นตา ic! berlin เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ขายดีมากที่ ศุภฤกษ์ วิชชั่น เซ็นเตอร์ ด้วยคุณสมบัติที่เป็นที่กล่าวถึงอย่างตลอดกาล เรามีให้เลือกชมทุกรุ่นได้แล้ววันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2566 ที่ ศุภฤกษ์ วิชชั่น เซ็นเตอร์ ”สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงาน “ Trunk Show Quality Revolution for Your Eyes” เลือกตรวจสุขภาพตาและตัดแว่นตา ic! berlin จะได้รับส่วนลดพิเศษ กรอบพร้อมเลนส์ 20% ของที่ระลึกสุดพรีเมียมจาก ic! berlin รวมทั้งกิจกรรม Workshop D.I.Y การประกอบขาแว่น ic! berlin กับผู้เชี่ยวชาญ สำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติม แอดไลน์ @svc789 หรือทักแชทเพจ ไอจี @supparerk ได้ทุกช่องทาง“เพราะการมองเห็นชัด คือ คุณภาพชีวิตที่ดี”#icberlinthailand #icberlin #icberlinofficial #opticaleyewear #eyewear #sunglasses #madeingermany #premium #limitededition #ThailandLimitedEdition