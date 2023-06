“หวาย ปัญญริสา” หัวใจเต้นผิดปกติ แอดมิทรักษาตัวด่วน

เรียกว่าทำเอาแฟนๆ แห่ส่งกำลังใจกันรัวๆให้นักร้องสาวที่ล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว พร้อมระบุแคปชั่นว่า“it has been nearly two weeks since the incident and i'm still recovering unfortunately,my heart is still beating irregularly (especially when iwake up) but i'm super thankful i'm in good hands!thanks to everyone who wished me a safe and fastrecovery na ka and thanks to my family for helpingme throughout this journeyขอบคุณทุกคน ที่เป็นห่วงกันนะคะ เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วหวายได้มีอาการ เหมือนเป็น heart attack ระหว่างการถ่ายงานเลยได้รีบ เข้าไปตรวจหัวใจกับคุณหมอที่โรงพยาบาล สรุปพบว่ามีการเต้นผิดปกติจริง ต้องรักรักษาให้หาย ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่เป็นห่วงกัน ขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อนๆที่ค่อยอยู่ข้างกัน รักทุกคนนะ"