ทำความรู้จัก “อี-อินเทนท์” ผู้จัดแฟนมีตครั้งแรก “แพทริค ณัฐวรรธ์” กับงาน PATRICK 1st Fan Meeting in Thailand

“แพทริค ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์" หรือ “แพทริค” อดีตสมาชิกวง INTO1 หนุ่มน้อยมหัศจรรย์มากความสามารถมีผลงานมากมายทั้งร้องเพลงและการแสดงเตรียมบินลัดฟ้ามาไทย เพื่อพบปะแฟนๆในวัน เสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม นี้ ที่ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี กับงาน PATRICK 1st Fan Meeting in Thailand โดยมี บริษัท อี-อินเทนท์ จำกัด (E-Intent Co., Ltd.) เป็นผู้จัดงาน ซึ่งเป็นบริษัทที่คว่ำหวอดนำนักแสดงแถวหน้า นำศิลปินต่างประเทศเข้ามาโหมอีเวนต์ในไทยได้สำเร็จอย่างเช่น 2014 KIM WOO BIN THE 1st FAN MEETING IN THAILAND LOVE AT FIRST SIGHT แฟนมีตติ้งครั้งแรกในประเทศไทยของซุปเปอร์สตาร์ดาวรุ่งชาวเกาหลี คิมอูบิน กลายเป็น ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ ประเด็นฮอตยอดฮิตติดอันดับที่ทุกคนต่างให้ความสนใจและกล่าวถึง เพราะเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่เปิดให้จองบัตรรอบพรีเซลวันแรก เหล่า อูรีบิน (WooRiBin : ชื่อกลุ่มแฟนคลับของคิมอูบิน) ก็แสดงพลังรักอันร้อนแรงแห่จองซื้อบัตรจนระบบล่ม บัตรขายหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วถึง 2 รอบ และในปี 2015 บริษัท อี-อินเทนท์ จำกัด ได้จัดแฟนมีต คิมอูบิน อีกครั้งE-INTENT PRESENTS 2015 THE MOMENT OF KIM WOO BIN IN THAILAND “LET’S MAKE EYE CONTACT ซึ่งก็ได้ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม ไม่เพียงเท่านั้น บริษัท อี-อินเทนท์ จำกัด ยังเป็นเสือปืนไว คว้าตัว 3 หนุ่ม เจวายเจ มาระเบิดความมันส์ในคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ 2014 เจวายเจ เอเชีย ทัวร์ คอนเสิร์ต อิน ไทยแลนด์ (2014 JYJ ASIATOUR CONCERT IN THAILAND) ให้แฟนไทยได้ฟินกันอย่างไม่น้อยหน้าประเทศอื่นโดย บริษัท อี-อินเทนท์ จำกัด (E-Intent Co., Ltd.) ได้พูดถึงงานแฟนมิตในครั้งนี้ว่า “ บริษัท อี-อินเทนท์ จำกัด (E-Intent Co., Ltd.) กลับมาแล้ว ขอบคุณทุกคนที่รอคอยผลงานคอนเสิร์ต/แฟนมีตจากพวกเรา งานแรกของปีนี้ เราได้มีโอกาสจัดงานให้กับ แพทริค ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์" หรือ แพทริค อดีตสมาชิกวง INTO1 เขาเป็นไอดอลที่เก่งรอบด้านเลย ทั้งร้องเพลง ทั้งการแสดง genius มากคนนี้ อีกจุดเด่นของ แพทริค ผมทราบมาว่าเขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับแฟนคลับมากๆ แล้ว เจ้าปลาดาว (ชื่อแฟนคลับ) ก็มอบใจให้เขาเต็มจริงๆ ทางบริษัทรู้สึกดีใจมากๆที่ได้เป็นผู้จัดงานแฟนมีตครั้งนี้ของ แพทริค ให้กับแฟนคลับชาวไทย ที่การันตีได้เลยว่าสมการรอคอยแน่นอน “