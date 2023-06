ตีแผ่วงการบาร์โฮส ผ่านซีรีส์วาย “Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เรา” โดยมี “ธัญญ่า ธัญญาเรศ”  เป็นแม่ทัพนำทีม

“ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” นำทีมงานและนักแสดง บวงสรวงนำฤกษ์นำชัยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับซีรีส์วายเรื่อง “Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เรา” ผลิตโดยบริษัท สตาร์ทติ้ง จำกัด ครั้งนี้กับบทบบาทผู้จัดซีรีส์วาย ธัญญ่า ทุ่มสุดตัวกับโปรเจกต์นี้พร้อมทั้งคัดเลือกนักแสดงเองกับมือ“Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เรา” กำกับการแสดงโดย “ชีวิน ธนะมินทร์ วงษ์สกุลพัชร์” ผู้กำกับคนเก่งที่เคยฝากผลงานที่โด่งดังมาแล้วหลายเรื่องอาทิ Y destiny, War Of Y, แอบหลงรักเดอะซีรีส์, Show Me Love The Series, อย่าเล่นกับอนล และอีกมากมายในพิธีบวงสรวงครั้งนี้เผยโฉมหน้านักแสดงทุกคนที่ถูกคัดสรรมาอย่างเข้มข้น อาทิ ปารมี เทศดรุณ (โชกุน), ปิยังกูร เสาหิน (เฟิร์ส) , ธีรภัทร อังคณิตย์ (ซีเกมส์) , ภูริชล คุ้มสิริ (เนปจูน) ,สยาม พิพัฒน์เจริญวงศ์ (ฉลาม) ,แดนอรุณ รามณรงค์ (นาธาน) และ ฐณะณัฎฐ์ เลิศรุ่งวิเชียร (ซัน) และ ร่วมด้วย เพื่อนสาวคนสนิทที่งานนี้ไม่มีไม่ได้ หนิง ปณิตา ก็มาโชว์ฝีไม้ลายมือในการแสดงครั้งอีกด้วย และ เล้ง ราชนิกร หรือ เล้ง ไทยแลนด์ ก๊อตทาเล้นท์ ก็มาร่วมในโปรเจกต์นี้ด้วยเช่นกันDeep Night The Series ซีรีส์แนวโรแมนติก เรื่องราวที่เกิดขึ้นใน “Deep Night Bar” บาร์โฮสแห่งหนึ่ง เจ้าของคือ “มาดามเฟรญ่า” รับบท โดย “ธัญญ่า ธัญญาเรศ” บาร์โฮสแห่งนี้เป็นพื้นที่ ที่จะทำให้ค่ำคืนของคุณจะกลายเป็นค่ำคืนที่สุดแสนโรแมนติก รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคุณจะเต็มอิ่มไปด้วยความฟินกับเหล่าเด็กหนุ่มบาร์โฮสสุดหล่อ และที่แห่งนี้เองที่ทำให้คุณได้พบกับสิ่งที่เรียกว่า “ความรัก”