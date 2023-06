“คานิว่า” สุดปัง 3 ปี “เจษ -ไบเบิ้ล” ร่วมฉลองความสำเร็จ พร้อมเปิดตัวอาหารแมว 2 สูตรใหม่ถูกใจคนรู้ใจแมว

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เจ้าของรักและใส่ใจสัตว์เลี้ยงเปรียบเสมือนลูก และนับเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัว ทั้งยังให้ความสำคัญเรื่องโภชนาการอาหารที่ถูกต้องของสัตว์เลี้ยงเป็นอันดับแรก ทำให้ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเติบโตอย่างต่อเนื่อง “คานิว่า” (Kaniva) แบรนด์อาหารสัตว์คุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมานานกว่า 3 ปี โดย บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ ฟู้ด จำกัด ผู้นำด้านการคิดค้นและผลิตอาหารสัตว์ที่ใส่ใจทุกขั้นตอนของการผลิต รวมทั้งการคัดสรรวัตถุดิบการศึกษาวิจัยในเชิงลึกและผลิตตามมาตรฐาน AAFCO (Association of American Feed Control Officials) จากสมาคมควบคุมอาหารสัตว์เลี้ยงจากประเทศสหรัฐอเมริกา อาหารแมวคานิว่าจึงมีความโดดเด่นทั้งในรูปแบบอาหารเม็ดและอาหารเปียก ซึ่งในแต่ละสูตรจะแตกต่างกันตามความต้องการเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนจึงเป็นที่ยอมรับในกลุ่มคนเลี้ยงแมวล่าสุด “คานิว่า” ภายใต้การบริหารงานโดย นายนิติพงศ์ เลาหวิศิษฏ์ และ นายจารุวัฒน์ เลาหวิศิษฏ์ กรรมการบริหารบริษัท เพ็ท โพรเทคท์ ฟู้ด จำกัด สองผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงที่คลุกคลีในธุรกิจสัตว์เลี้ยงมากว่า 10 ปี ด้วยมุมมองของผู้บริหารที่มีความใกล้ชิดและหลงใหลในแมว สู่การคิดค้นอาหารแมวคานิว่าที่ “ถูกใจคน รู้ใจแมว” ได้จัดงาน “KANIVA 3rd BIRTHDAY CELEBRATION” ฉลองความสำเร็จ 3 ปีอย่างยิ่งใหญ่รวมทั้งเพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริโภค พร้อมเปิดตัว อาหารแมวคานิว่า 2 สูตรใหม่ “GROWTH AND BALANCE WITH CHICKEN AND EGGS เสริมสร้างการเจริญเติบโต และกล้ามเนื้อให้แข็งแรง” และ “SKIN & COAT WITH KRILL OIL AND SALMON สูตรดูแลสุขภาพผิวหนังและเส้นขน” โดย 2 พรีเซ็นเตอร์ทาสแมว “เจษ” เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์” และ “ไบเบิ้ล” วิชญ์ภาส สุเมตติกุล” โดยมีนักแสดงสาวทาสแมว มารี เบิร์นเนอร์ มาเซอร์ไพรส์ในงาน พร้อมนักร้องดัง “อิ้งค์” วรันธร เปานิล, วง bamm มาร่วมโชว์มินิคอนเสิร์ตสร้างสีสันท่ามกลางเหล่าบรรดาแฟนคลับ Influencer และ KOL’s มาร่วมงานกันอย่างคึกคักแน่นลานอีเดน ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์กันเลยทีเดียวนายนิติพงศ์ เลาหวิศิษฏ์ กรรมการบริหารบริษัท เพ็ท โพรเทคท์ ฟู้ด จำกัด ได้เปิดเผยว่า “เราเชื่อว่าอาหารเป็นหัวใจสำคัญสำหรับสัตว์เลี้ยงเราจึงได้ศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรมแมวอย่างลึกซึ้งและคิดค้นสูตรอาหาร ที่มีคุณค่าทางโภชนาการปลอดภัยเหมาะสมกับแมวในแต่ละช่วงวัย เพราะต้องการให้น้องแมวมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในราคาที่เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เลี้ยงแมวในปัจจุบัน เรามีทีมที่วิจัยตั้งแต่คุณภาพของวัตถุดิบ ทีมออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักโภชนาการอาหารสัตว์ ออกแบบรสชาติที่อร่อยถูกปากน้องแมว ทั้งในรูปแบบอาหารเม็ด และอาหารเปียก และล่าสุด เราได้เปิดตัวสินค้าอาหารแมว 2 สูตรใหม่ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับน้องแมว และตอบโจทย์ความต้องการของผู้เลี้ยงได้มากยิ่งขึ้น เราหวังที่จะเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงให้ดีขึ้น โดยมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของน้องแมว ด้วยมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ”ทางด้าน นายจารุวัฒน์ เลาหวิศิษฏ์ กรรมการบริหารบริษัท เพ็ท โพรเทคท์ ฟู้ด จำกัด ได้เผยเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านการตลาด โดยคานิว่าเป็นผู้นำเพลงฮิตติดหูอย่าง “อาหารแมวคานิว่า ถูกใจคนรู้ใจแมว” ที่กระจายตามสื่อวิทยุและโซเชียลมีเดียต่างๆ นอกจากนี้คานิว่ายังได้เลือกใช้ 2 นักแสดงหนุ่มชื่อดัง เป็นพรีเซ็นเตอร์ ทั้ง “เจษ” เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ และล่าสุดในปี พ.ศ. 2566 ได้เปิดตัว “ไบเบิ้ล” วิชญ์ภาส สุเมตติกุล เป็นพรีเซ็นเตอร์เพิ่มอีกหนึ่งคน“ถูกใจคน รู้ใจแมว” ไม่ใช่เพียงสโลแกนที่ทางแบรนด์คิดขึ้นมาเพียงเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเราที่จะต้องสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ถูกใจทั้งคนเลี้ยงและรู้ใจแมวที่คุณรัก ส่วนการคัดเลือกพรีเซ็นเตอร์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก ซึ่งจะมีความแตกต่างจากตลาดอื่นๆ เนื่องจากผู้ซื้อไม่ได้ใช้ ผู้ใช้ (แมว) ไม่ได้ซื้อ ดังนั้นเราจึงต้องคัดเลือกหาคนที่รักและดูแลเอาใจใส่ในการเลี้ยงแมวจริงๆ ซึ่งเจษและไบเบิ้ลทั้งสองคนมีความคิดที่สอดคล้องกับแบรนด์ เป็นคนรักและมองสัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัว เราจึงเลือกทั้งคู่เข้ามาสร้างความแข็งแกร่งและให้น่าจดจำ พร้อมขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ของอาหารแมวคานิว่า”สำหรับ “ไบเบิ้ล” วิชญ์ภาส สุเมตติกุล ได้เปิดเผยความรู้สึกของการมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ในครั้งนี้ว่า “ผมดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับคานิว่าเพราะผมเลี้ยงแมวอยู่แล้ว ตอนแรกที่ทางคานิว่าติดต่อมาผมตัดสินใจไม่นานเลยครับ ทางค่ายถามมาว่าสนใจที่จะทำงานร่วมกับคานิว่าไหม ผมก็ตอบเลยว่าอยากร่วมงานด้วยมากๆ ครับ ที่ผมเลือกคานิว่าเพราะหลักๆ ก็คือเป็นอาหารแมวที่โซเดียมต่ำครับ แล้วแมวผมชอบอาหารเปียกของคานิว่ามากๆ ผมประทับใจมากครับ คานิว่านั้นเป็นแบรนด์ที่เข้าถึงได้ง่ายอีกทั้งยังมีช่องทางออนไลน์อีกด้วย และตอนนี้คานิว่าก็มีซองอาหารแบบใหม่ที่เล็กสะดวก พกพาไปได้ทุกที่ ตอบโจทย์การเดินทางระหว่างผมกับน้องแมวครับ”ส่วน “เจษ” เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ ได้เผยถึงการร่วมงานกับคานิว่า ว่า “ผมชอบแนวคิดของแบรนด์คานิว่าเลยตัดสินใจตอบรับเป็นพรีเซ็นเตอร์ครับ ช่วงแรกที่ทางคานิว่าส่งอาหารมาให้เด็กๆ ทดลองทานก่อนว่าชอบทานรสชาติไหนเป็นพิเศษ ปรากฏว่าเด็กๆ ทานได้ ชอบทานด้วยมากๆ ครับ หลังจากที่ทานคานิว่าได้ไม่นานก็เริ่มเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนตัวเริ่มแน่นขึ้น ขนสวย เงางามขึ้น และเด็กๆ ดูจะชอบที่ผมรับงานพรีเซ็นเตอร์คานิว่านี้มากที่สุด เพราะได้ทานอาหารที่อร่อย และมีประโยชน์ สังเกตได้จากที่เค้าจะเข้ามาเล่นมากขึ้น อารมณ์ดีขึ้น ไม่ค่อยติสท์เหมือนแต่ก่อนครับ ที่สำคัญการทำงานกับคานิว่ายังให้ความสำคัญกับน้องแมวมากๆ ทั้งทางด้านสุขภาพ และสภาพการทำงานที่ไม่กดดัน ทำให้น้องแมวไม่เครียด บรรยากาศการทำงานก็สบายๆ มีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมงานกับคานิว่าครับ”สำหรับอาหารแมว คานิว่า มีจำหน่ายที่ร้านเพ็ทช็อปชั้นนำทั่วไป หรือ ช่องทางออนไลน์ที่ Shopee และ Lazada สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook, IG, Twitter: Kaniva Pet Food และอีกช่องทางคือ Tiktok: kanivapetfood_thailand